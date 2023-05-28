Malatya Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:25

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:25

Malatya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS MALATYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Malatya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 94'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA MALATYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Malatya'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28.08 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA MALATYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Malatya'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 71.02 oy aldı.

14 MAYIS MALATYA SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Malatya seçim sonuçları! Malatya'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Malatya'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN MALATYA'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da yüzde 69.38 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU MALATYA'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da yüzde 27.04 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN MALATYA'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Malatya'da yüzde 3.24 oranla oy aldı.