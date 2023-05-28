Manisa Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:27

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:27

Manisa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS MANİSA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Manisa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.1'i açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA MANİSA'DA NE KADAR OY ALDI?

Manisa'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49.92 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA MANİSA'DA NE KADAR OY ALDI?

Manisa'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.08 oy aldı.

14 MAYIS MANİSA SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Manisa seçim sonuçları! Manisa'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Manisa'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN MANİSA'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da yüzde 47.11 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU MANİSA'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da yüzde 46.11 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN MANİSA'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Manisa'da yüzde 6.12 oranla oy aldı.