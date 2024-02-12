Meclis'in hediyelik eşya mağazasında en çok ne satıldı?

Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:05

Güncelleme: 12.02.2024 - 11:07

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hediyelik eşya mağazasında geçen yıl en çok ilgi gören ürün çikolata oldu. Mağazada bir yılda 40 bin kutu çikolata satıldı.

Meclis'teki Halkla İlişkiler Binasının zemin katında 2020'de hizmete açılan hediyelik eşya mağazası, TBMM'nin en sık ziyaret edilen bölümleri arasında yer alıyor.

TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren mağazada, cüzdan, çanta, çikolata, fincan, bardak, kalem, kravat, kemer, rozet ve kitap başta olmak üzere 15 farklı ürün grubunda 300'e yakın çeşit bulunuyor.

Milletvekilleri, Meclis personeli ve ziyaretçilere hizmet veren mağazadaki TBMM logolu ürünler, kar marjı düşük tutulduğu için uygun fiyatla satışa sunuluyor.

Mağaza Sorumlusu Ahmet Deniz, milletvekilleri, meclis personeli ve ziyaretçilerin hediyelik eşya ihtiyacını karşılamak için hizmete açılan mağazada, partilerin grup toplantılarının yapıldığı salı ve çarşamba günleri yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Satılan ürünlerle ilgili bilgi veren Deniz, "Deri ürünler, kravat ve takı çeşitleri, Meclis'e ait kitapların satışı gerçekleştiriliyor. Geçen yıl en çok çikolata, deri ürünler ve TBMM sanat atölyesinde üretilen porselen ürünlerin satışı yapıldı. Porselenden üretilen fincan ve bardak takımları TBMM Sanat Atölyesinde kurum personelimiz tarafından üretiliyor. Üzerlerinde Meclis logoları ve iç mimari dekorlarına ait figürler yer alıyor. Mağazada ayrıca Ankara'daki bazı kooperatiflerde üretilen el sanatları ürünleri bulunuyor" ifadesini kullandı.

EN ÇOK ÇİKOLATA SATILDI

Geçen yıl en çok hediyelik çikolata satışı yapıldığını aktaran Deniz, yaklaşık 40 bin kutu çikolata satıldığını kaydetti. Deniz, "Çikolatalar Meclis'e özel yapılıyor ve kutuların üzerinde Meclis logosu yer alıyor. Gelen ziyaretçilerin en çok talep ettiği çikolata. Özellikle ziyaretçiler buradan ayrılırken ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına götürmek için çikolata alıyor." dedi.