Meclis’te takvim nasıl işleyecek? Gözler seçim sürecinde

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 04:00

Ankara’da gözler seçime üç ay kala TBMM’nin takvimine çevrildi. TBMM’de yaklaşık 500 bin çalışanı ilgilendiren “sözleşmelilere kadro” olarak bilinen yasa teklifi görüşülecek.

Bununla birlikte Meclis’te seçimlere dek “yasalaşması” beklenen birçok teklif yer alıyor. Bunlardan en önemlilerinden biri de milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi.

AKP, düzenlemenin gelecek hafta TBMM’ye sunulacağını açıklasa da düzenlemeyle ilgili çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Bununla birlikte iktidar, istinaf mahkemelerinin adının değişeceği açıklanan 7. Yargı Paketi’ni de seçimlerden önce Meclis’e getirmeyi planlıyor. İktidarın, seçimlerden önce ayrıca ekonomiyi de içeren torba yasa tekliflerini de Meclis’e sunmak istediği belirtiliyor.

