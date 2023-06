Mehmet Şimşek'ten 'sabır' mesajı: Plan ve program dahilinde hedeflerimize ulaşacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.Türk lirasının dolar ve euro karşısında yaklaşık yüzde 7.30'un üzerinde değer kaybı yaşadığı günde İngilizce ve Türkçe mesaj paylaşan Şimşek, "Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var" dedi.

Şimşek'in paylaşımları şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanı olmanın onur ve şerefini yaşadım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halkımıza hizmet etme sorumluluğunu bu kapasitede teslim ettiği için minnettarım.

Bize daha kalkınan ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösteren prensiplerimiz, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve öngörülebilirlik olacak.

İç ve dış zorlukları aşmaya çalışırken, öngörülebilirliğimizi artırabilmek için kural temelli politika yapımına bağlılığımızın güvencesini veriyoruz.

Kolay çözümler ya da hızlı sonuç verecek yöntemler bunun için bulunmuyor. Ama bizim tecrübemiz, bilgimiz ve görevimize bağlılığımız potansiyel zorlukları aşmamıza yardım edecektir.

Önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program dizayn etmektir."

After a five year break, I just had the distinct honor and privilege of being sworn in as Treasury & Finance Minister. I am grateful to President @RTErdogan for entrusting me with the responsibility of serving our people in this capacity



Our guiding principles for creating a…