Memleket Partisi'nde toplu istifa: 'Sıkıntılı bir süreçteyiz'
Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde istifalar sürüyor. Partinin Kuşadası teşkilatında 50 kişi istifa etti.
Memleket Partisi Aydın İl Teşkilatı istifa depremiyle sarsıldı. Partinin ilçe teşkilatında aralarında yöneticilerin de bulunduğu 50 kişinin istifa kararı verdiği öğrenildi.
İstifalara ilişkin yerel Manşet Aydın gazetesine konuşan Kuşadası İlçe Başkanı Cüneyt Yiğit de “İstifa haberleri bana da ulaştı. Sıkıntılı bir sürecin içindeyiz" dedi.
İstifaların ardından yol haritalarını belirleyeceklerini söyleyen Yiğit, "Açıklama yapmalarını bekliyoruz, ona göre tavır alacağız” açıklaması yaptı. Yiğit, kendisinin ise görevinin başında olduğunu söyledi.
Eski CHP Aydın İl Başkanı Barkan Kalınomuz ise geçen sene istifa ettiği Memleket Partisi'ndeki istifalar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı’yı hedef aldı. Yaptığı paylaşımda “Kuşadası 13 yönetici, toplamda 50 kişi Memleket Partisi’nden istifa. Ben haklıydım" diyen Kalınomuz, Yenipazarlı'ya "Cavit al başına çal" diye seslendi.
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