MHP'li Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar’ın Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gönüllü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası olan Gönüllü, 57 yaşındaydı.
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