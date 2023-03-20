MHP'li Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 07:41
MHP'li Belediye Başkanı hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar’ın Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gönüllü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Gönüllü, 57 yaşındaydı.


MHP kalp krizi

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