Miroğlu 'geçinemediğini' açıkladı: Yoksullaştığımı hissediyorum

Derinleşen hayat pahalılığı ve yoksulluk AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nu 'etkiledi'. Orhan Miroğlu, milletvekili emekli maaşıyla geçinmekte zorlandığını dile getirdi.

Yeni Journal'dan Çınar Ayser Çınar'a konuşan AKP'li Miroğlu, "Orhan bey, aslında Türkiye’nin esas gündemi ne seçim, ne ittifaklar ne Kürt sorunu…Şu an en büyük ve tek sorun maalesef ekonomi. Sokakta kimi çevirip konuşsak hep aynı şeyi duyuyoruz; geçinemiyoruz! Türkiye bu ekonomik krizi nasıl çözecek?" sorusu üzerine, "dünya genelinde de pandemi nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını" belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomist değilim ama yaşananların da farkındayım. Her şeye rağmen umutlu olmak lazım diyorum. Siyasi istikrarı önemsiyorum. Ben milletvekili emekli maaşıyla yaşayan biriyim. Doğrusunu isterseniz ben de yoksullaştığımı hissediyorum. En iyi yaptığım iş yazı yazmaktır. Hatta bu aralar yazı yazsam evin ekonomisine katkıda bulunabilir miyim diye de düşünüyorum. Çünkü ben de şu an meslek olarak işsizim. Siyaset bir meslek değil çünkü yapılır ve biter. Bu nedenle kendimi işsiz bir yazar olarak tanımlıyorum. Neyse ki her şeye rağmen kitaplarım kitapçı vitrinlerinde yer almaya devam ediyor"

Milletvekili emekli aylıkları 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 Yılı Bütçe Teklifi'yle ek ödeme hariç yaklaşık 15 bin 800 liraya (yaklaşık 5 buçuk asgari ücret değerinde) yükseltilmişti.