Muhalefetten TBMM'ye ortak Can Atalay çağrısı!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 16:27

Güncelleme: 09.08.2024 - 16:27

Hatay'dan milletvekili seçilen ve daha sonra vekilliği düşürülen Can Atalay hakkında verilen AYM kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından muhalefet partilerinin temsilcileri, olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin hazırlanan dilekçeyi Meclis Başkanlığı'na teslim etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İdris Şahin ile Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, birlikte basın açıklaması yaparak, sundukları dilekçeye ilişkin bilgi verdi ve Meclis'in 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırıldığını bildirdi.

"TÜRKİYE HUKUK KUMPASIYLA KARŞI KARŞIYA"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları söyledi:

"Silivri'de tutularak milletvekilliği gasbedilen Can Atalay'ın AYM kararı sonrası durumun görüşülmesi ve uygun bir karara bağlanması amacıyla TBMM'yi 16 Ağustos 2024 günü saat 14.00'te toplantıya çağırmak üzere, imzalarımızı ve çağrı metnimizi TBMM Başkanlığı'na teslim etmiş bir heyet olarak karşınızdayız. CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, TİP ve EMEP'in genel başkan, grup başkanvekili ve milletvekili düzeyinde imzaları ile bu çağrı metni Meclis Başkanlığı'na temsil etmiş bulunuyor.

2 Şubat tarihli bu dilekçemizden yalnızca 20 gün sonra, 22 Şubat 2024 tarihinde AYM, TBMM kararının yok hükmünde olduğunu tespit etti ve Yargıtay kararının kesin hüküm niteliğinde olmadığını ifade etti. Anayasa'nın 153. maddesi çok açık bir hükme sahip; 'Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayımlanır' diyor. Peki 22 Şubat tarihinde verilmiş olan bu AYM kararının yayımlanması için neden 5,5 ay beklendi ve TBMM'nin kapanmasından hemen sonra, 1 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de bu karar yayımlandı.

Bu bile Türkiye'nin nasıl adeta planlanmış hukuk kumpası ile karşı karşıya bulunduğunun çok açık göstergesidir. Hukuk, Can Atalay'ın vekilliğinin 14 Mayıs'tan beri düşürülmediğini, devam ettiğini söylüyor. Bu görüşme TBMM Başkanı açısından bir takdir yetkisi değil, bağlı yetkidir. Bu görüşmenin sonucunda da umuyoruz ki hukuka uygun davranılır. Bu mesele yalnızca bir milletvekilliği meselesi olmaktan çıkmış adeta Türkiye'nin demokratik düzeninin ve anayasal çerçevesinin ihlal edildiği bir noktaya getirilmiştir. Bu ayıbın Türkiye'nin üzerinden derhal kaldırılması gerekmektedir.

"TARTIŞTIĞIMIZ ŞEY CAN ATALAY'IN VEKİLLİĞİ DEĞİL"

Ahmet Şık ise şunları kaydetti:

15 Ağustos'ta Filistin özel oturumu için toplanacak Meclis. Mahmud Abbas geldiğinde Filistin'de yaşanan soykırımın, katliamın, zulmün önünü kapatacak, bunu gölgeleyecek herhangi bir tartışma açılmaması için sadece Filistin meselesinin gündem olması için 16 Ağustos'a karar kıldık Can Atalay'ın da önerisiyle.

Burada tartıştığımız şey Can Atalay'ın vekil olup olmadığı değil, Türkiye'de hukuk ve demokrasi normlarının egemen olup olmayacağına dair bir tartışma. Umut ediyorum yeni yasama döneminde Can Atalay burada hem bu iktidarın rezilliklerini teşhir edecek hem de Hatay halkının sorunlarını hem Meclis hem de Türkiye'nin gündemine taşıyacak.

"MECLİS BAŞKANI GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA SUÇ İŞLEDİ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de şöyle konuştu:

"Meclis'i 16 Ağustos'ta sevgili Can için toplantıya davet ediyoruz. Hem Can Atalay için hem de şu anda cezaevlerinde bulunan siyasi tutsaklar için aslında Meclis üzerine düşen görevi yapsın diye bu daveti bir kez daha yineliyoruz. Can Atalay'ın vekilliğinin düşürüldüğü gün Meclis'teki tüm konuşmalarımızda 'Anayasa'yı ihlal edemezsiniz, ederseniz bu bir anayasal suç olur' dedik. 13. Ağır Ceza anayasal bir suç işledi. Yargıtay 3. Dairesi Anayasa suçu işledi. Yetmedi Meclis'te o gün Can Atalay'ın vekilliği düşürülerek, bir kez daha hiç eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Anayasal suç işlendi. Gözümüzün içine baka baka Meclis Başkanı o metni okudu, bu suçu işlemiş oldu. Şimdi bu suçu ortadan kaldırma olanağı var. 16 Ağustos'ta toplanarak bu kara lekeyi, hukuk katliamını en azından bir nebze ortadan kaldırabiliriz.

"OLAYI SADECE 'CAN ATALAY MESELESİ' OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Saadet Partili Bülent Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Saadet- Gelecek grubu olarak biz de bu antidemokratik süreçlerde demokrasiden ve hukuktan yana olduğumuzu kayda geçirmek üzere 16 Ağustos'ta TBMM'nin genel görüşme talepli olarak olağanüstü toplantıya çağrılma talebine imza attık. Anayasayı görmezden gelerek yeni bir anayasa tartışması başlatmanın da beyhude olduğunu ifade ediyorum."

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili İdris Şahin, daha önce de benzer durumlar yaşandığını ve AYM kararının bağlayıcı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinin başında bu son derece açık bir şekilde yazılımış. Biz her ne kadar can çekişse de bu ülkede hala bir hukuk sisteminin var olduğuna, hukukun az da olsa işlediğine yürekten inanıyoruz. Şu an itibarıyla parlamentoya çok büyük bir yük düşüyor. Geçmişte bu uygulamalar olmasa, ilk defa bir konu önüne gelmiş olsa ve Numan Bey nasıl davranacağını bilemese anlarım ama biz geçmişte bunları yaşadık. 24. dönemde hep birlikte örneklerini gördük. Engin Alan davasında AYM'nin vermiş olduğu kararda MHP grubu nasıl bir refleks göstermişti, AYM'yi nasıl kutsamıştı. Can Atalay kararının da uygulanmaması gerektiğini söylemiştik ancak AYM kararlarına takla attırmak suretiyle bu parlamentoda Meclis Başkanı dışarıdayken Bekir Bozdağ'a okutarak Can Atalay milletvekilliği düşürülmüş gibi gösterdi. Ama yanlış hesap Ahlatlıbel'de AYM'den döndü. Biz de burada olayı sadece Can Atalay meselesi olarak görmüyoruz, hepimizin üst çatı organı olan hukuk sistemimiz, Anayasa'ya sadakat için çaba gösteriyoruz."