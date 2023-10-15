Ödül almıştı: İmamoğlu, ABD’ye gitmekten vazgeçti

Bloomberg Philanthropies Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazanan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, ödül konuşması için New York'a gitmekten vazgeçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:31
Ödül almıştı: İmamoğlu, ABD’ye gitmekten vazgeçti
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Pandemi döneminde başlattığı ‘Askıda Fatura’ ile 2021-2022 yılı #MayorsChallenge Bloomberg Philanthropies Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazanan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu ödül nedeniyle konuşmacı olduğu #CityLab2023 için New York’a gitmekten vazgeçti.

Gerçek Gündem’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları, davetin eylül başında yapıldığını o dönemde dünya konjonktürünün böyle bir toplantıya katılmak için elverişli olduğunu ancak Filistin meselesinin büyümesi sonrası New York’a gidilmeme kararı alındığını belirttiler.

İmamoğlu’nun 18 Ekim’de konuşmacı olduğu toplantıda New York'un 108. Belediye Başkanı Michael R. Bloomberg, Bloomberg LP ve Bloomberg Philanthropies Kurucusu Vishaan Chakrabarti, Huşunun Yeni Bilimi kitabının yazarı Dacher Keltner, Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı ve Eski Louisiana Belediye Başkanı Mitch Landrieu, New Orleans, Louisiana eski belediye başkanı; Cities United (Birleşik Şehirler) İcra Direktörü Anthony Smith da birer konuşma yapacaktı.


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