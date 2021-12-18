Özhaseki'nin halefinden büyük itiraf: 'Kasa boştu'

18 Aralık 2021 Cumartesi, 15:00

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı olan ve şu anda AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, 21 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AKP'nin adayı olarak yarışmıştı. Millet İttifakı'nın CHP'li üyesi Mansur Yavaş'ın büyük farkla kazandığı seçim yarışında Özhaseki, geçmişteki Kayseri Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin olarak, görevden ayrılırken "kasası dolu dolu bir belediye" bıraktığını iddia etmişti.

kayseriyerelhaber.com adlı sitede yer alan habere göre, Özhaseki'nin bu iddialarına, kendisinden sonra görevi devralan eski Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik'ten yalanlama geldi. Özhaseki'nin 100 milyon lira kredi çektiğini belirten Çelik, Özhaseki'nin kasada 70 milyon lira borç para bırakarak ayrıldığını söyledi.

"ARKADAŞIN ÜTÜSÜ BOZULMASIN DİYE AÇIKLAMADIK"

Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Mustafa Çelik, “Özhaseki başkan seçim meydanlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kasasını dolu dolu bıraktım diyordu. Görevi bırakmadan 3 ay önce 100 milyon TL kredi çekilmiş, 30 milyon TL’si harcanmış, 70 milyon TL’si kasadaydı. Özhaseki’nin dolu dolu bir kasa bıraktım dediği konu budur. Kredi çekip borç aldığı parayı kasada bırakmış! Bu borcu da benim dönemimde kat be kat fazla faiziyle biz ödedik. Arkadaşın (Mehmet Özhaseki’nin) ütüsü bozulmasın diye açıklamadık. O dönem altını çaldırmak istemedim ama kazın ayağı öyle değilmiş! Şimdi bunları herkes görüyor” dedi.

BAŞKAN'I İSTİFADAN DÖNDÜRDÜ

İddiaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin devasa borç yükü nedeniyle sağlık problemlerini gerekçe göstererek istifa etmek istemiş ancak, Özhaseki devreye girerek söz konusu istifayı engellemişti.

BÜYÜKKILIÇ, BORCU 1 MİLYAR 200 MİLYON OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Seçildikten 3 ay sonra 15 Temmuz 2019 tarihinde Kayseri’deki basın kuruluşlarına açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin 2035 yılına kadar yapılandırılmış 1 milyar 200 milyon lira borcu olduğunu açıklamıştı.

30 MİLYON AVRO DAHA KREDİ ÇEKİLDİ

Bu borcun üzerine, 4’üncü etap Şehir Hastanesi hattı ve 5’inci etap Anayurt hattı Tramvay Projesi’nin tamamlanabilmesi için Yurt Dışı kaynaklı İslam Bankası’ndan çekilen 30 milyon Euro'luk (Yaklaşık 554 milyon TL) kredi de bu miktarın üzerine eklendi.

GÜNCEL BORÇ 1 MİLYAR 754 MİLYON TL

Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şu anki toplam güncel borcunun belediye tarihinde ilk kez zirve yapıp, 1 Milyar 754 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi.

Söz konusu miktara, son günlerdeki döviz kur farkının da eklenmediği belirtildi.