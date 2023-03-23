Partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda son gün!

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 09:52

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 09:52

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Seçimine yönelik takvimi çerçevesinde, siyasi partiler tarafından cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi bugün saat 17.00'da sona erecek.

31 MART'TA KESİN ADAY LİSTESİ AÇIKLANACAK!

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise, 31 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve seçim için propaganda dönemi başlayacak.