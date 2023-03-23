Partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda son gün!

Siyasi partiler tarafından cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi, bugün saat 17.00'da sona erecek. Kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 09:52
Partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda son gün!
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Seçimine yönelik takvimi çerçevesinde, siyasi partiler tarafından cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi bugün saat 17.00'da sona erecek.

31 MART'TA KESİN ADAY LİSTESİ AÇIKLANACAK!

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise, 31 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve seçim için propaganda dönemi başlayacak.


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