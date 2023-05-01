Risk bahanesiyle rant

Yayınlanma: 01.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2023 - 04:00

İstanbul’da Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Kâğıthane Devlet Hastanesi tahliyesi söz konusu olan hastaneler. Meslek örgütleri, bu hastanelerin arazilerinin değerli olması nedeniyle rant uğruna tahliye edildiğini iddia ediyor. Konuyu Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şişli Şubesi Eş Başkanı Abuzer Aslan ile konuştuk.

‘ENDİŞE EDİYORUZ’

Vedat Bulut, deprem riski nedeniyle tahliye edilmek istenen binaların dayanıklılığına ilişkin raporunun olmadığını belirtti. Bulut, “Sağlık Bakanlığı şu ana kadar tahliye edilmek istenen hastanelerle ilgili hiçbir raporu kamuoyuyla paylaşmadı. Bu binaların zemin etütleriyle ilgili tek bir rapor vermiyorlar, belgeleri yok. Deprem döneminde, kamuoyunun da algısını kullanarak rant devşirmeye çalışıyorlar. Bu hastaneler yıkıldıktan sonra yıkılan yerlerine avm, otel yapılmasından endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Abuzer Aslan ise bazı hastanelerin deprem riski nedeniyle hastaları mağdur etmeden tahliye işlemlerini yaptıklarını ve bu durumun tüm hastaneler için de geçerli olabileceğini vurguladı. Şişli Etfal Hastanesi’nin deprem riski nedeniyle boşaltıldığını fakat İl sağlık müdürlüğünün hukuk biriminin orada çalıştığını belirten Aslan, “Bu tarz durumlar bizleri kaygılandırıyor. Çünkü biliyoruz ki orası Şişli’nin en kıymetli arazilerinden. Bu araziler çok kıymetli olduğu için rant uğruna insanlar mağdur ediliyor” dedi. Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastaneler tahliye ediliyor fakat buralarda da hastaneye ihtiyaç var. Beşiktaş’ta patlama olduğunda yaralılar ilk Şişli Etfal’e getirildi. Şehir hastanesi olan Çam Sakura Hastanesi’ne götürülme şansı yoktu. O bölgelerde hastanelerin aktif çalışması gerekir, butik hastaneler olmalıdır"