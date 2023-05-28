Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:42

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:42

Sakarya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS SAKARYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Sakarya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.2'si açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA SAKARYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Sakarya'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 31.59 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA SAKARYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Sakarya'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68.41 oy aldı.

14 MAYIS SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Sakarya seçim sonuçları! Sakarya'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Sakarya'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN SAKARYA'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Sakarya yüzde 64.76 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SAKARYA'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya yüzde 27.83 oy aldı.

SİNAN OĞAN SAKARYA'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Sakarya yüzde 6.94 oy aldı.