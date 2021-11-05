Şamil Tayyar: Ufukta sandık gözüktü

AKP MKYK Üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar partisinin durumu için "Diğer dönemlere kıyasla daha fazla manipülasyona açık süreçteyiz" dedi, ufukta seçimin göründüğünü belirtti.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2021 Cuma, 15:30
Şamil Tayyar: Ufukta sandık gözüktü
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AKP MKYK Üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, seçimin ne zaman yapılacağı tartışmalarına dikkat çeken bir değerlendirmeyle katıldı.

AKP'li Tayyar, Twiiter üzerinden yaptığı açıklamada "Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü" çıkışında bulundu. 

Paylaşımında, partisinin kadro sorununun da altını çizen Tayyar, "Güçlü bir siyasi tahkimata ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'ın açıklaması şöyle:

"Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü. Haliyle diğer dönemlere kıyasla daha fazla manipülasyona açık süreçteyiz. Bu sürecin yönetimi, en az haklılığınız kadar önemli. Yeni hikaye kadar direnci yüksek/liyakatli kadrolarla güçlü bir siyasi tahkimata ihtiyaç var."



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