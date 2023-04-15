Samsun'da İmamoğlu coşkusu! Mesajı gençlereydi...

Yayınlanma: 15.04.2023 - 21:03

Güncelleme: 15.04.2023 - 21:03

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Giresun ve Ordu’dan sonra Samsun’da vatandaşlarla buluştu. Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği Ekrem İmamoğlu, bir günlük Karadeniz turunun son durağında şunları kaydetti:

"İşgal kuvvetlerinin gemilerini gördüğünde bir baktı ki yaverinin gözlerinden yaşlar akıyor. Dönüp yaverine Mustafa Kemal Atatürk şunu söyledi. 'Geldikleri gibi giderler.' Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarıyla birlikte kararlı bir biçimde 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıktı. 19 Mayıs 1919’da sabah 08.00 sularında Samsun'a vardı. Altı gün Samsun'da daha sonrasında Havza'da Türkiye'nin kurtuluşunun tabiri caizse yol haritasını yazdı. İşte Samsun kurtuluşun şehridir, Samsun umudun şehridir. Samsun benim zihnimde gençlik demek. Çünkü Samsun deyince kesinlikle hepimizin aklında o söylediğim tarih vardır.

"BEN GENÇLERE ÇOK GÜVENİYORUM"

Hatırlayın! Mustafa Kemal Atatürk 38 yaşında genç bir subaydı muhteşem bir şey. Bu kentin, o güzel kentin, Samsun'un o ruhundan beslenerek zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Anadolu'nun kaderini yazmak için yolculuğa çıkmıştı. Gelecek günlerin umudu içindeydi ve herkesten çok gençlere güveniyordu. Birkaç ay sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Atatürk, Cumhuriyetimizi emanet etmek için de gençlere güvendi ve onlara 19 Mayıs'ı bayram olarak armağan etti. Hayatta bazı şeyleri anlamak için, hissedebilmek için diyorum ki genç olmak gerekir. Sevgili gençler, mesele özgürlüğün değerini anlamak için hayal kurmak lazım. Kurduğu hayallerin peşinden yol yürümek, mesela sorgulamak, her şeye boyun eğmek değil, sorgulamak gerekir. Büyük ve önemli işler yapmak isteyen herkes ama herkes gençlere güvenmek zorundadır. Gençlere saygı göstermek zorundadır. Gençlere aş, eşit ve adil davranmak zorundadır. Ben gençlere çok güveniyorum.

"GENÇLER BU SEÇİMDE BELİRLEYİCİ OLACAK"

Çok önemli bir seçime doğru gidiyoruz. Sizlere önümüzdeki, 14 Mayıs'taki seçimde demokrasiyi vaat ediyoruz. Bu demokrasi mücadelesinin yolculuğu hak, hukuk ve adalet yolculuğudur, erdemli bir yürüyüştür. Devlet insanlarının göreve geleceği bir yol yürüyüşüdür. Memleketimizin değişim anıdır, kararlılık gerektirir. Asla vazgeçmemek gerektirir. İşte bu yolculukta, 14 Mayıs’ta sizlere Cumhurbaşkanımız olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdim. Bu kararlı yolculukta hepimize rol düşüyor. Bu kararlı yolculukta hep birlikte hareket etmek gerekiyor. Ama dedim ya 19 Mayıs deyince ve Samsun deyince Atatürk akla gelir. Öyle bir kent ki burası işte gençler akla gelir. Gençler bu seçimde belirleyici olacak. Verecekleri oylarla belirleyici olacak, kendi geleceklerine dair önemli bir yolculuk çizecek gençlerimiz. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle her hükümet aslında gençlerin hayatlarında önemli izler bırakırlar yaptıklarıyla ve yapamadıklarıyla. Her hükümet gençlerin hayat yolculuğunda önemli bir etki yaratır.

"UMUTLARINI KIRDINIZ"

Mesela bir hükümet eğer kamuya işe alımlarda mülakatı kaldırıp, gençleri sınavlardaki başarı sıralamasına göre işe almaya başlarsa gençlerin hayatına çok önemli bir etki yapmış olur. Gençler artık adaletli bir ülkede kendi bilgi ve yetenekleriyle hak edecekleri her şeyi başarabileceklerine daha çok inanmaya başlarlar. Ama bir hükümet 20 yılı aşkın hükümetlerinden sonra işe alımlarda mülakat mekanizmasını getirmişse ve 21 yıl boyunca o mekanizmayla neredeyse bir neslin kaderiyle oynamışsa, gençlerin umutlarının kırılmasına, bu ülkede adalet olmadığına inanmalarına yol açmışsa işte 21 yıl sonra bu hükümet kalkıp 'Mülakatı kaldırıyorum' derse gülünç duruma düşer. Demek ki 21 yıl boyunca insanların haklarını korumadınız. Gençlere bu ülkede hak hukuk olduğuna dair bir inanç vermediniz. Gençlerin umutlarını kırdınız.

"HİÇBİR AYRIMCILIK YAPILMAYACAK"

Şimdi zaman ne biliyor musunuz? Gençlerin ayağa kalkma zamanı. İşte bu saat itibariyle Millet İttifakı gençlerin geleceğini inşa edecek. Gençler, devletin kadrolarını oluştururken liyakatlerine göre görev alacaklar. Gençlere yönelik hiçbir ayrımcılık yapılmayacak. Her birimizden toplanan vergilerle oluşan kaynaklarla sadece ve sadece bir avuç insanın faydalandığı bir memleket değil, sadece yandaş olmasıyla tespit edilen insanlara ve bir avuç ailelere değil, 86 milyon insanımıza hizmet edeceğiz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi memleketimin her yerine hizmet dönemi başlıyor. Ama bu hükümet, işte bugünün tek adamlığı yönetim şeklini bu ülkeye zoraki getiren bu anlayış, gideceğini gördüğü için diyor ki 'Mülakatı kaldırdım.'

"SOSYAL MEDYANIZI ENGELLEYEMEYECEKLER"

Güçlü okullarımız öğretmenlerimiz ve eğitim sistemimizde gençlerimiz ve ebeveynlerimizle geleceğe umutla bakacağız. Yüzüncü yılında 21. yüzyıla yürürken Cumhuriyetimizi ayağa kaldıracağız. Türkiye'nin gereksinimlerine uygun becerileri bütün gelecek nesil elde edecek. Gençlere dünyadaki akranlarından daha iyi imkanları, daha iyi fırsatları vereceğiz. Gençleri bütün dünyayla rekabet edebilir hale getireceğiz. Gençleri kendi ülkelerinde özgürce yaşadıkları hayallerini kurdukları umut ve güveni buldukları topraklarında yaşayacakları geleceği hediye edeceğiz. Yaşamak istedikleri, ayrılmak istedikleri değil, hayatlarını geçirmek istedikleri Samsunları var edeceğiz. Bütün ülkemizde inşallah. İşte Genel Başkanım 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi sana söz sevgili gençler. Tam da bu anlattığım geleceği. Sizlerin potansiyelinizi ortaya çıkaracağı bir geleceği eşit fırsatlarla eğitim ve istihdam ortamlarını hep birlikte var edeceğiz. Sizlerin sesini kısamayacaklar. Twitter'larınızı kapatamayacaklar. Sosyal medyalarınızı engelleyemeyecekler. Hayatta güçlü bireyler olmanızı sağlayacağız.

"BU SEÇİMDE 86 MİLYON İNSANIMIZ KAZANACAK"

Her şehirde hemşerilerimle benim güzel Karadeniz'imle sözleştim. Şimdi sıra Samsun'la sözleşmeye geldi. Birincisi şu komşularınızla konuşun. Eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla özellikle sevgili gençler, o güzel yüzlü hanımefendiler, kalpten konuşun, memleketimiz için bu seçimin tarihi olduğunu anlatın ve asla ayrışmamayı asla bölünmemeyi, birleşmeyi, birliğin gücü olmamız gerektiğini anlatın ve herkesle konuşun oy isteyin. Kalbine konuşun, gözünün içine baka baka konuşun. Memleketimin insanının gözünün içine bakarken sanki Mustafa Kemal Atatürk'ün gözü gibi bakın insanlara. Onların kalbine girin. Çünkü biz bu seçimi sadece Millet İttifakı'na oy verenleri kazandığı bir seçim diye bakmıyoruz. Bu seçimde 86 milyon insanımız kazanacak. Bu seçimde Hakkâri kazanacak. Samsun gibi Trabzon kazanacak. Zonguldak kazanacak. Muğla kazanacak. Ankara kazanacak Konya, Kayseri, Kırklareli, Edirne memleketimin her köşesi kazanacak. Bunu anlatın. Bu kardeşinizle birlikte bu sürecin bir neferi. Olmaya hep birlikte çalışmaya, hemşerilerimizi ikna etmeye var mıyız? Bu bugün gördüğüm en kuvvetli sözleşmelerden birisi oldu.

"COŞA COŞA SANDIĞA GİDECEĞİZ"

Coşa, coşa sandığa gideceğiz. 14 Mayıs'ı bir şölene dönüştüreceğiz, onun adı demokrasi şöleni olacak. En yüksek oranda oy kullanmaya hazır mıyız? Sevgili hemşerilerim her oyumuza sahip çıkmak zorundayız. Bir oyumuzun bile başına hiçbir zeval gelmemesi lazım. Ne yapalım? Öyle bir dönemdeyiz. Oylara millet sahip çıkıyor yapacak bir şey yok. Sandıklarda görev almanızı istiyoruz. Türkiye gönüllüleri diye bir uygulamamız var. Türkiye gönüllülerine katılmanızı istiyoruz. Hep birlikte sandıklara sahip çıkmaya var mıyız? Vallahi Samsun bana öyle bir umut verdiniz ki Allah şahit, buradan İstanbul'a yürüyerek giderim bak. Samsun'un ruhu öyle bir şey. Ata'mızla 19 Mayıs'ta bizde aşılanan o ruh öyle bir şey.