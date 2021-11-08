Samsun'da yakalanan 8 Iraklı IŞİD şüphelisi sınır dışı edilecek
Samsun'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 Irak uyruklu zanlıdan 8'inin sınır dışı edilmesine karar verildi.
Samsun'da terör örgütü IŞİD'e yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan Irak uyruklu 10 şüpheliden 8'inin işlemleri tamamlandı.
Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verilen şüpheliler, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Diğer 2 zanlının işlemleri sürüyor.
Ekipler, 2 Kasım'da düzenledikleri operasyonla, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak'ta bulundukları dönemlerde IŞİD bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 10 Irak uyruklu zanlıyı gözaltına almıştı.
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