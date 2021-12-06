'Saray'ın kaç aracı var?' sorusuna cevap verildi: 'Hizmetin gerektirdiği sayıda...'

06 Aralık 2021 Pazartesi, 15:46

Sezgin Tanrıkulu, TBMM’ye verdiği soru önergesinde Fuat Oktay’a, Cumhurbaşkanlığı’ndaki araç sayısını, bu araçların aylık ve yıllık yakıt giderlerini ve bu yakıtların hangi firmadan alındığını sordu. Oktay, Tanrıkulu’nun önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı hizmetleri, mevzuat hükümleri doğrultusunda, tasarruf ilkelerine riayet edilerek hizmetin gerektirdiği sayıda araçla yerine getirilmektedir. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı’nın mal ve hizmet alım giderleri ile personel giderleri, Bütçe Kanunu’nda öngörülen ödenek oranında mevzuata uygun olarak yapılmakta olup, bu giderler Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Yönetim İstatistikleri bülteninde yayımlanmaktadır”