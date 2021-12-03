Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili soru yöneltilen bir yurttaş, ekonomi ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu

03 Aralık 2021 Cuma, 11:34

Sokağın nabzını tutan Cumhuriyet TV, yurttaşlara Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili görüşlerini sordu. Güngören'de yapılan bir sokak röportajında konuşan bir yurttaş, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili sorulan soruya yanıt verirken ekonomi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''ÇAPIMIZI BİLEN BİRİ OLMAK LAZIM''

Devlet memuru olduğunu ve herkesin ayağını yorganına göre uzatması gerektiğini belirten yurttaş ''Ben şimdi üç çocuğumla ve hanımla beraber dışarıda yemek yeme arzusu, bunu elbette ki zaman zaman yapıyorum. On yemekten beşini dışarıda yersem yettiremeyiz. Böyle bir lüksüm yok. Toplu taşımayla gidebileceğim bir yere taksiyle gitmek lüks. Yürümeyle gidebileceğim bir yere toplu taşıma kullanmak bir lüks. Bütçemin dışında kıyafet, binek araç, kira... Çapımızı bilen biri olmak lazım. Herkes kendi yeterliliğince parayı talep etmeli'' ifadelerini kullandı.