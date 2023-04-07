Seçime 37 gün kaldı: CHP'de son güne kadar sürpriz olabilir
CHP Genel Merkezi’nde milletvekili listelerinin hazırlık süreci nedeniyle getirilen ziyaretçi yasağı başladı. Partide şu ana dek grup Başkanvekili Engin Özkoç ve kadın kolları genel başkanı Aylin Nazlıaka yürütmede görev almak için aday olmadıklarını açıkladı.
“Özkoç’un adı İçişleri Bakanlığı ile anılırken, Nazlıaka’nın Millet İttifakı’nın ortak mutabakat metninde yer alan Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı görevine getirilebileceği” konuşuluyor. “CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın Enerji Bakanlığı’na getirilebileceği, yine ortak mutabakat metninde iki ayrı bakanlık olarak düşünülen Hazine ve Maliye bakanlıklarından birinde CHP’li Bülent Kuşoğlu’nun görev alabileceği” belirtiliyor.
Önce milletvekili adaylığı için başvuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in de “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isteğiyle başvurusunu geri çektiği ve Adalet Bakanlığı için yeni dönemde parlamentoda yer almayabileceği” kaydediliyor. “CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın adı da yine bakanlık için konuşuluyor” ancak Ağbaba’nın milletvekili aday adaylığı için başvurusu bulunuyor.
CHP’de “Seyit Torun, Selin Sayek Böke ve Onursal Adıgüzel’in de yürütmede yer alabilecekleri” kaydediliyor. Tüm kulislere karşın son karar Kılıçdaroğlu tarafından verileceği için pazar günü listede sürprizler olabileceği söyleniyor.
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