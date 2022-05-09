Seçimleri erteletecek plan! 'Cumhurbaşkanı böyle bir çılgınlık yapabilir mi?'

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:39

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhur İttifakı'nı oluşturan iktidar bloğunun 2023'te yapılması planlanan seçimleri ertelemek için izleyebileceği formülü yazdı.

"İktidarda kalsın da umurunda mı dünya" başlıklı yazısında Uğuroğlu, iktidarın birçok alanda uyguladığı politikaların ülkeyi getirdiği mevcut noktada tek çarenin erken seçim olduğunu belirtti.

İktidarın seçimden kaçış yoluna başvurabileceğini öne süren Uğuroğlu, Anayasa'daki hükümleri hatırlattığı yazısında, seçimlerin ertelenmesinin sadece savaş sebebiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Uğuroğlu yazısına şöyle devam etti:

"Peki, olmazsa olmaz şart olan, "savaş" çıkabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip böyle bir çılgınlık yapabilir mi?

İktidarını çıkaracağı savaş nedeniyle bir yıl, bir yıl uzatabilir mi?

Peki, Türkiye kimlere savaş ilan edebilir?

- İlk ihtimal Suriye ki bir kıvılcım yeter.

- İkinci ihtimal Yunanistan ki vatan toprağı 20 Türk adasının işgalden kurtulması için atılacak son adım askerî müdahaledir.

Böyle bir savaş durumunu aklımdan bile geçirmek istemem ama bugün krizde olan Türk ekonomisi ne olur?

- Döviz kurları patlar, enflasyon üç haneli rakamları aşar mı?

Ünlü şairimiz Orhan Veli Kanık der ya;

Ne atom bombası

Ne Londra Konferansı

Bir elinde cımbız,

Bir elinde ayna;

Umurunda mı dünya!

Recep Tayyip iktidarda kalsın da: Umurunda mı dünya…

Savaş kararını da Meclis'in alması gerekir ki anayasa maddesi özetle şöyle:

- "Madde 87 - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri;

Savaş ilânına karar vermek…

Üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile…"

Savaş ilanı durumu gerekirse AKP ve MHP'nin oyları yetmez ama Recep Tayyip Meclis'te 360 oy bulabilir mi?

O gün yaşanabilecek olaylar olmadan bu konuda yorum yapılmaz."