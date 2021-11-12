Sertaç Eş yazdı: ‘Tek adam’a karşı ‘Çok adam’

12 Kasım 2021 Cuma, 11:21

Gazetemiz Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, "‘Tek adam’a karşı ‘Çok adam’" başlıklı yazısında, seçim atmosferine girilirken muhalefetin hazırlıklarını kaleme aldı.

İktidara yönelik en çok 'tek adam' eleştirisi yapıldığını belirten Eş, "Bunun karşısına çıkarılması planlanan seçenek ise “çok adam” yönetimi. Tek adamın karşısına güçlü ve toplumun her kesimini kavrayabilecek bir kadro ile çıkılabilir. Seçim öncesi açıklanmış görev dağılımı sokağı ikna edebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partileri, “Çok adam” yönteminde önemli bir sınav vereceğinin altını çizen Eş, "Bileşenler, sandık kapanana kadar hem kendi aralarında hem de iktidar karşısında sınavdan geçecek. Arka planının iyi çalışılmış olması, olası yol kazalarının önceden olabildiğince çalışılması ve hazırlık yapılması lazım. Çoklu yapının belirlenen ana konularda ortak söylem geliştirebilmesi ve bunu sonuna kadar savunması Türkiye için bir şans olabilir" ifadelerini kullandı.

Sertaç Eş, muhalefetin izleyebileceği bir diğer yöntemin ise tek adamın karşısına "güçlü tek adam"la çıkmak olacağını ifade ederek "Hangisi üzerinde karar kılınacağını zaman ve halkın tepkileri gösterecek. Toplumun nabzı henüz bu konularda tutulmuş değil" dedi.

Sertaç Eş'in yazısının tamamı için tıklayın:



