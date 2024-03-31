Şile 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Şile'de seçimi kim kazandı? Şile Belediye başkanı kim oldu?
Şile seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Şile'de hangi aday ne kadar oy aldı? Şile Belediye başkanı kim oldu?
Şile yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
ŞiLE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
İlhan Ocaklı
CHP
Özgür Kabadayı
İYİ Parti
Demet Tekdemir
Yeniden Refah
Necmettin Deniz
Zafer Partisi
Uğur Yenisu
Saadet
Cengiz Çetin
HÜDA PAR
Raif Özyıldırım
DEVA Partisi
İbrahim Avcı
ŞİLE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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