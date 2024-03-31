Şile 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Şile'de seçimi kim kazandı? Şile Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:23

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:23

Şile yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

ŞiLE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

İlhan Ocaklı

CHP

Özgür Kabadayı

İYİ Parti

Demet Tekdemir

Yeniden Refah

Necmettin Deniz

Zafer Partisi

Uğur Yenisu

Saadet

Cengiz Çetin

HÜDA PAR

Raif Özyıldırım

DEVA Partisi

İbrahim Avcı

ŞİLE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.