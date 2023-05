Sinan Oğan'dan canlı yayında Erdoğan'a çağrı: Tehditler alıyoruz, haddini bil Süleyman!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:51

Güncelleme: 12.05.2023 - 16:49

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'in sunduğu 'Ankara'da Neler Oluyor' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu sabah ATA İttifakı partilerinden birine ilişkin tehditler aldıklarını söyleyen Oğan, "İttifakımızda yer alan, Türkiye İttifak Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Sağlam şu an Manisa’da çalışmaları sürdürüyor. Bu sabah kapısında bir not buldu: ‘Az zamanın kaldı. Sokağa çıkarken dikkat et…’ Böyle bir not yazılmış. Bizim Manisa’daki fotoğraflarımızın üzerine bir QR kod yapmışlar. O kodda da ‘Kana kan, dişe diş’ diye birtakım tehditler var. Bunu 10 dakika önce haber aldık" dedi.

'ZAMANIN AZ KALDI' DENİYOR

Seçim sürecinde yaşadıkları saldırılara da değinen Oğan, "Bu ülkede bu insanların can güvenliği olmayacak mı? Yazık değil mi bu ülkeye? Biz Diyarbakır Silvan’da saldırıya uğradık. Bize bir saldırı olacağı duyumunu aldık. Maalesef ki bu saldırı yapıldı. Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na Silvan’da bize saldırı yapıldı. Şimdi Türkiye İttifak Partisi Genel Başkanı’na ‘Zamanın az kaldı’ deniyor" ifadelerini kullandı.

"HADDİNİ BİL SÜLEYMAN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da içinde olduğu provokasyonlara ilişkin duyumlar aldığını açıklayan Oğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bize dönük son derece büyük bir provokasyon var. İçişleri Bakanı yardımcısını bizzat aradım. 'Bize yönelik provokasyon duyumları alıyoruz. Bu senin işin sen işini yapmıyorsun' dedim. Sen bostan korkuluğu musun Süleyman!

Sen kim oluyorsun da devletin teşkilatını, devletin polisini kafana göre kullanıyorsun Süleyman! Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Derhal bu adamı ya görevden alın ya da işini yapmasını sağlayın. Bu ülke ateşe mi atılsın istiyorsunuz. Bir partimizin genel başkanına saldırıda bulunacağını açıkça söylüyorlar ne istiyorsunuz? Herkes haddini bilecek, herkes haddini bilecek! En başta da sen haddini bileceksin Süleyman.

Bize ekip verin dedik vermediler. Ulan artistlere, işadamlarına koruma veriyorsun. Ne istiyorsun, ortalık karışsın mı istiyorsun Süleyman? Aklını başına devşir işini yap, yapmıyorsan da bırak orayı, orası şerefli bir makamdır. Seçim öncesi bu ülkeyi kaosa sürükleyenlerin ekmeğine yağ sürüyorsun Süleyman! Haddini bil! İnsan utanır be! O kadar yüz yüze Meclis'te baktık birbirimize. Devletin polisini eşine, dostuna tahsis ettiğini biliyoruz. Bunları bilmiyoruz mu sanıyorsun Süleyman! Adam gibi işini yapacaksınız Süleyman. Hesabını soracağım senden. Kendisinin de içinde olduğu birtakım provokasyon duyumlarım var. Aklını başına devşir. Bize dönük provokasyon iddilarmız var, duyumlarımız var. Net duyumlarımız var. Bu ülkeyi ateşe atmaya çalışanlara karşı buradan Türk milletini sağ duyuya davet ediyorum. Biz seçime gidiyoruz, harbe gitmiyoruz."