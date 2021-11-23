Sınırda yakalanmıştı: İş insanına "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklama
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranan ve Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalanan iş insanı Abuzer A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Daha önce "terörizmi finanse etmek" suçlamasıyla gözaltına alınan ve Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen iş insanı Abuzer A., mahkemede beraat etmişti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz etti.
Yurt dışına çıkış yasağı konulan Abuzer A. geçtiğimiz günlerde yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne’nin İpsala ilçesinde yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından Adıyaman’a getirilen Abuzer A., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Burada mahkemeye çıkarılan Abuzer A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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