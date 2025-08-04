Skandalı Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı: Bakan Tekin’den 'LGS' itirafı geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında şaibe iddialarına ilişkin soru önergelerine verdiği yanıtta, bir gözetmen öğretmenin kurallara aykırı olarak soru kitapçığının fotoğrafını çektiğini kabul etti.

Tekin, "1 milyon öğrencinin kaderiyle mi oynandı? 'LGS soruları sınav bitmeden WhatsApp grubunda paylaşıldı iddiası" başlıklı haberle ilk kez Cumhuriyet tarafından kamuoyu gündemine taşınan skandala ilişkin, LGS sınavının “doğruluğundan” ve “güvenilirliğinden” emin olduklarını öne sürerken şu yanıtı verdi:

“Konunun münferit bir durum olduğu, saat 09.30’da başlayıp 10.45’te tamamlanan ilk oturumun soru kitapçığının Bakanlığımıza bağlı bir okulda gözetmen olarak görevli kadrolu bir öğretmen tarafından sınava katılmayan bir öğrencinin soru kitapçığının fotoğrafının çekilmesi ve sonradan oluşturulan belgelerinin dört kişinin dahil olduğu bir mesajlaşma grubunda paylaşılması suretiyle gerçekleştiği anlaşılmıştır. Görüntüler Bakanlığın kullandığı orijinal materyal değildir. Bakanlığımızın bilişim altyapısı, her türlü duruma ilişkin analizleri yapabilecek ve süreçteki herhangi bir anormalliği tespit edebilecek niteliktedir.”

MEB’in ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nda, “Sınava katılacak öğrencinin/öğrencilerin sınav salonuna gelmemesi durumunda sınav paketi açılmayacaktır” uyarısına rağmen, yaşanan skandalı "münferit" diiye niteleyen Tekin, siyasetçilerin kamuoyunu kasıtlı olarak yanlış bilgilendirdiğini ve bunun sorumsuzluk olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

LGS'nin yapıldığı 15 Haziran günü sınav bitmeden önce bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğu ortaya çıkmıştı. Buna göre, bazı özel eğitim kurumu yöneticilerinin bulunduğu bir WhatsApp grubunda, (LGS) kapsamında yapılan sınavın "sözel kitapçığına" ait PDF dosyası sınav devam ederken paylaşıldı. Belgelerde, "2025-LGS-Sözel.pdf" isimli dosyanın saat 12.00’de, yani sınav henüz devam ederken grupta iletildiği görüldü. Ayrıca, bazı kullanıcılar "sayısal kitapçığın" da geldiğini belirtti ve bu içeriklerin de grup içerisinde paylaşılacağını ifade etti. Oysa sınavın ikinci oturumu 12.50'de sona erdi.

Sınav süreci bitmeden sadece kitapçık değil, soruların cevap anahtarları da grup içinde dolaşıma sokuldu. Paylaşımların ardından bazı üyeler, bunun sakıncalı olduğunu belirterek uyarıda bulunurken, bazılarının mesajlarını sonradan sildiği görüldü.