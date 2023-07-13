Son Dakika: AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay istifa etti
Son dakika haberi... AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay görevinden istifa etti. Ay, "Bu onurlu ve şerefli görevi bana yapma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli bakanlarımıza ve genel merkez teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.
AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifasını duyurdu.
Ay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bu onurlu ve şerefli görevi bana yapma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli bakanlarımıza ve genel merkez teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 4 yıldır, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte nasıl omuz omuza vererek, bu davanın neferi olarak hizmet ettiysek, göreve geldiğimizde söz verdiğimiz gibi bir başarı hikayesi yazdıysak, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Adana'mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğim."
Görevi süresince kendisine destekte bulunanlara teşekkür eden Ay, "AK Parti Adana İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi ve bugünden sonra da AK Parti üyesi olarak partimizin ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağımı tüm kamuoyuna bildiririm" ifadelerini kullandı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/pLpfmWizuu— Mehmet Ay (@mehmetay01) July 13, 2023
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