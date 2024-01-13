Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'den iktidara sert tepki: 'İmzaladığınız bildiri şehitlere engel oldu mu?'

Yayınlanma: 13.01.2024 - 17:32

Güncelleme: 13.01.2024 - 17:52

CHP lideri Özgür Özel, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklaması şu şekilde:

"İktidar uyarıları dinlemek yerine alışılmış bu haberlerde ezberlerini tekrar etmeye devam etti. Son bir ayda şehit olan 25 askerimizden 23'ü Pençe Kilit bölgesinden. Biz Meclis'in toplanmasını talep ettik. Sorumluluk makamında oturanlara sorumluluklarını hatırlattık." 26 Aralık'taki grup toplantımızda 'Artık yeter' dedik, ne yapılacaksa yapılsın dedik. Sorduğumuz sorulara hiçbir yanıt alamadık.

Onlarla aynı metne imza atmadık, onların sorumluluğunu hafifletme oyununa gelmedik. Kendi bildirimizi kaleme aldıık ve yayınladık.

O gün imza attınız, CHP'ye terör örgütünü koruyormuş muamelesi yapacak kadar hadsizleştiniz. Yandaşlarınızı sosyal medyada, hatta kutsal ibadethanede üzerimize saldınız. Peki şimdi ne oldu? O gün atılan imzalar dün akşamki şehitlere engel oldu mu?

Biz evlatlarımızın kanı yerde kalmasın demek yerine kanları akmasın diyoruz. Konforlu kaloriflerli evlerinden tweet atmakla olmuyor. -14 derecede can veriyor o çocuklar.

Şehidimizin Kahramanmaraş'taki evi... Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığını Vali Beye yalanlatıyorlar. Ev yok, konteyner var, konteyner buz gibi ve mecburen çadırın içini ısıtarak çadıra geçen bir şehit ailesi. Şehit ailesinin içinde bulunduğu durum ortaya çıkınca çadıra bayrak asmaktan utanmışlar, hemen dezenformasyon diyorlar."

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