Son Dakika... CHP'nin Kurultay davasında erteleme kararı

CHP'de Genel Başkanlık koltıuğunun Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e geçtiği 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması Dışkapı Adliyesi’ndeki Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Kurultay davasına ilişkin bugün görülen duruşmada erteleme kararı çıktı.

8 EYLÜL'E ERTELENDİ

Duruşmada görevsizlik kararının itiraz süresinin bekleneceği belirtilerek dava 8 Eylül'e ertelendi.

SAVAŞ'IN AVUKATI: "CHP YÖNETİMİ KILIÇDAROĞLU'NA VERİLMELİDİR"

Duruşmaya katılan Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Asli müdahale taleplerini reddediyoruz. Bu davayı uzatmadır. Özgür Özel'in kazanacağı algısı oluşturularak, delege iradesi manipüle edilmiştir. Burada genel hatlarıyla ortaya koyduğumuz ve ayrıntılarını öne sürdüğümüz olağan kurultayı organize şekilde suç işlenerek anayasal emredici hükümleriyle skatlanmıştır. Söz konusu kurultay mutlak butlanla bağlantılıdır.

6 Nisan 2025 tarihli olağanüstü kurultay kararı, yetkisiz genel başkan tarafından alınmıştır. 38. Olağan Kurultay hakkında mutlak butlan kararı verilmesi durumunda, bu olağanüstü kurultay çağrısı yok hükmünde sayılmalıdır.

Kamu düzenini bozan, mutlak butlanla batıl bir olağan kurultayda seçildiği için, kamu düzeninin korunması için mevcut genel başkanın görevden çekilmesi, önceki kurullarla partinin korunması gerekir.

Bütün bu açıklamalarımız karşısında dava konusu olağanüstü kurultayın mutlak butlanla batış olduğundan olağanüstü kurultayın yok hükmünde olduğuna karar verilerek, kamu düzeninin korunması açısından dava sonuna kadar mevcut parti yönetiminin el çektirilmesine, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve karar organlarının göreve çağrılmasına ve davamızın talebimiz gibi kabulüne karar verilmesini talep ederiz."

"MUTLAK BUTLAN İDDİASI MAHKEMECE DİNLENEMEZ DURUMDADIR"

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, duruşmada söz alarak şunları söyledi:

"Davacı tarafın mutlak butlana ilişkin ifadeleri bulunmaktadır. Mutlak butlan iddiasının ileri sürülmesi öğretisinde dürüst hareket etmeyi gerektirir. Davacıların sonradan, her ne kadar delilsiz de olsa ben kurultay gününe ilişkin bir şey biliyordum demesi dürüstlük kuralına uymaz. Haliyle mutlak butlan iddiası mahkemece dinlenemez durumdadır.

Seçimi yargı denetiminde yapan siyasi parti kongre sonuçlarına mahkeme huzurunda itiraz edilmesi özel kanun olan Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi açıkça aykırıdır.

Yargıtay değiş yerleşmiş içtihatlarında, istisnası bulunmayan tüm içtihatlarında seçim yargısı konusuna giren siyasi partilerin kongrelerine ilişkin idari mahkemelerin görevli olmadığını ifade etmiştir.

Bu kapsamda mahkeme görevsizlik kararı vermesidir. Tam da anayasanın 2, 67 ,68, 90. maddelerinde güvence altına alınan siyasi parti kurma özgürlüğü bunun için getirilmiştir. Yine tam da bu nedenle, bir sayasi partiler kanunu çıkarılmış, siyasi partilerin kimin tarafından yönetileceği açıkça ifade edilmiştir. Siyasi partiler kongrelerde seçilmiş kişilerce yönetilir. Mahkemelerin partilerin kimin tarafından yönetilceğini belirleme yetkisi yoktur. Aksine kongrelerin geciktirilmeden yapılmasını sağlayacak kararlar alması beklenir."

Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP'nin avukatı Çağlayan'ın beyanına karşı, "Ceza yargılamasının kesinleşmesinin beklenmesine gerek yoktur. Bizim kayyum talebimiz de dahil olmak üzerek hiçbir talebimiz yoktur." beyanında bulundu.

CHP YÖNETİMİNİN FERİ MÜDAHALE TALEBİ KABUL EDİLDİ

Gamze Taşçıer, Ali Haydar Fırat, Uygar Hapçal, Bedirhan Bekdoğru, Baran Seyhan, Özgür Ceylan, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal, Selin Sayek Böke, Canan Taşer, Ali Haydar Hakverdi, İsmail Atakan Ünger, Nurhayat Ataca Kayışoğlı, Murat Bakan, Berkay Gezgin, Mehmet Necati Yağcı, Saniye Barut, Gökan Zeybek, Ali Abbas Ertürk, Baran Bozoğlu, Gülşah Deniz Atalar, Bahadır Erdem, Gül Çiftçi Binici, Ulaş Karasu, Ecevit Keleş, Mahir Yüksel, Burcu yazıcıoğlu, Zeliha Ahbaz Şahbaz, Deniz Yavuzyılmaz, Melisa Yılmaz, Aylin Nazlıaka, Deniz Yücel, Gökçe Gökçen, Suat Özçağdaş tarafından katılma talebinin olduğu belirtilmişti.

CHP PM ve YDK üyelerinin duruşma öncesinde verdiği müdahale talepleri, mahkemece kabul edildi.



