Son Dakika... Ekrem İmamoğlu: Bu millet size Ekrem İmamoğlu'nu yedirmez

Yayınlanma: 21.05.2023 - 15:39

Güncelleme: 21.05.2023 - 15:51

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Her bir oyun, bize seçimi kazandıracak o kritik oy olduğunu bilerek hareket edeceğiz. Vatandaşımızın her bir oyu, namusumuzdur. Onun için mücadele edeceğiz. Günün her dakikasında sandığa hakim olduğumuzda, kimse hile yapma imkan ve cüretini bulamaz. Bulamayacak. Sizler sayesinde bulamayacak. Son ana kadar, aynı ciddiyetle görevimizin başında olacağız. Yorulmayacağız. Görevi ihmal etmek yok. Sandığı terk etmekmiş, öyle bir şey yok. Bunlar bize yakışmaz. Şikayetçi olmak yok. 'Şu eksik, bu eksik' demek yok. Türkiye'nin neferlerine böyle davranmak yakışmaz. Siz nefersiniz, neferiz. Biz, doğru bildiğimiz yolda ve sonunu düşünmeden yola çıkmış, inançlı insanlarız. O gün sandıklarda bir milyon kişi olacağız. Bizi sadece ne yenebilir biliyor musunuz? Kendi yılgınlığımız, kendi karamsarlığımız. Başka hiçbir güç yenemez. Onun için karamsarlığa, yılgınlığa yer yok. Unutmayın, bu ülkeye demokrasi getirmekten hiç kimse bizi alıkoyamadı, koyamayacak.

Siyasi kavgaların zamanında ne acı sonuçlara yol açtığını deneyimledik. Siyaseti kavga etmeden yapılsın isteriz. Hatta bize huzurun yolunu açsın isteriz. Ancak huzur kaçsın isteyen bir anlayış var. Kendisine oy vermeyen herkesi, ne yazık ki vatan haini olmakla suçlayan bir anlayış ile karşı karşıyayız. Bu anlayış milleti bölmeye çalışıyor. Rakibimiz böyle bir anlayışla siyaset yapıyor. Onlara oy vermeyenler ya vatan haini ya da terörist ilan ediliyorlar. Bunlar ne yazık ki daha önce de yaptılar. Şimdi de yapıyorlar."

Bu anlayış ne yazık ki kendi insanı ile kavga etmeyi sever. Daha birkaç sene önce ABD Başkanı hakaret etti, hatırlıyorsunuz değil mi? Çıkıp ona cevap vermesini bekleriz değil mi? Ne yaptı? Tek kelime birle yanıt vermedi. Ama ona yanıt veremez, veremedi.

Milleti aldatmak adına bu videoları ortaya çıkaran sizsiniz. Bu danışıklı dövüş değil de nedir? Terör örgütü konuşuyor bunlar faydalanıyor. Bir değil, iki değil, üç değil. Hala devam ediyorlar bu kirli düzene. Bu milletin geleceğine terör örgütü üzerinden korku salamazsınız. Oradan ekmek yeme peşinde olan yalnız sizsiniz. Aynı şeyi benim seçimimde yapmadılar mı? Kırmızı bültenle aranan kişiyi devletin televizyonuna çıkarmadılar mı? Bu ülkenin 86 milyon insanı var. Benim gözümde bu ülkenin 86 milyon vatansever insanı var.

"YÜZDE 60 ÜSTÜNDE MİLLETİMİZİN OYUNA TALİBİZ"

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vatanseverdir. Memleketimin asli vatandaşlarına başka türlü bakarsanız bunun adı bölücülüktür. Allah korusun kardeş kavgasına götürür. 28 Mayıs'ta bu düşmanlaştırıcı siyaset tarzına hayır diyeceğiz."

Aklı olan kimse yok yanlarında. Geçmişte birlikte çalıştığı kimse bunlarla kimse çalışmak istiyor. Gençlerimizi heba ediyorlar. Komşuluğumuzu, milli birlik ve beraberliği heba ediyorlar."

Cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçersek büyük bir denge getireceğiz. Dolayısıyla birileri ülkenin tek sahibi gibi davranmayacak. Kimse kafama esti 'Kanal İstanbul' yapacağım diyemeyecek. Denge oluşunca denetleme de gelecek. İstanbul'da 31 Mart seçimlerinde meclisi aldılar mı? Aldılar, ikinci turda başkanlığı biz aldık. İşler tıkır tıkır işliyor. Millet mutlu.

Yüzde 60'ın üstünde milletimizin oyuna talibiz. Biz denetlenebilir bir mekanizmayı ortaya koyacağız. İBB, Silivri'de parti ayrımı yapmaksızın, hizmet sağlıyor. Silivri Belediye Başkanı başka bir siyasi partiden olabilir, kendisi siyaseten bize edilen hakaretleri alkışlasa da ben umursamam. Benim derdim Silivri halkı. Biz bu sistemde Sİlivri'ye yatırımlarımızı daha da artırdık.

28 Mayıs'ta aklın, vicdanın kazanacağına yürekten inanıyorum. Bu seçimi milletin kazanması, bu seçimde Kılıçdaroğlu'nu seçmemiz vatan için çok önemli. Herkesi aklı selim düşünmeye ve oy vermeye davet ediyorum. Bunların yalanlarını yüzlerine vuracağız. Milleti kandırmaların müsade etmeyeceğiz.

Bakın bunlardan İstanbul'u bile korumamız lazım.

Neymiş efendim seçimden bir gün sonra Ekrem İmamoğlu'nun hesaplarını göreceklermiş. Bu millet size Ekrem İmamoğlu'nu yedirmez."