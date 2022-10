Son Dakika... Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'

14 Ekim 2022 Cuma, 12:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yapılacak olan zam oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazakistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Erdoğan "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, aralık ayında asgari ücrette tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacağını söylemiş kamuoyunda şu an ifade edilen rakamların da gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifiyle ilgili, "Yasal olarak her şey, düzenlemeler de yapılmış zaten var. Ama burada onların niyeti sadece bir şeyleri bulandırmak, güya 'bak ben savundum ama destek vermedi' demek… Sana Altılı Masa bile destek vermiyor" dedi.

"ROZETİNİ BİZZAT TAKACAĞIM"

Erdoğan, eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılmasıyla ilgili, "Her şeyden önce bizim davetimiz her zaman bakidir. Kapı açık. Biz, kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun. Mehmet Ali Bey kendisi de açıklama yaptı. İnşallah Çarşamba günü grup toplantısında da rozetini bizzat takacağım. Ve böylece şu anda resmen AK Parti'ye girmiş olsa da o gün grup toplantısında herkesin huzurunda rozetini takarak çok daha farklı bir anlamda o ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın" dedi.

KANAL İSTANBUL

Öte yandan Erdoğan, Kanal İstanbul'la ilgili de "olmazsa olmaz" diyerek, "Önümüzdeki günlerde, yıllarda bu çok çok daha gündemimizde olacak. Bizim de bir taraftan planlamalarımız, fizibilitelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ARSA SAYISI 1 MİLYON OLACAK"

'İlk Evim İlk İşyerim' kampanyası ve esnafa destek paketinin gibi yoğun ilgi gören 'müjdelerin' devamının gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Erdoğan, şu açıklamada bulundu:

"Aslında ilk yaptığım açıklamadan sonra bu sürece yönelik yeni açıklama arsa üzerinde oldu. Ne dedik? Arsadaki sayıyı ilk etapta 1 milyon olarak düşünüyoruz. 1 milyon arsa. Bunu da nasıl yapacağız? Kura çekimiyle oradaki dağıtımları yapacağız. Derdimiz altyapısı yapılmış arsalara kendi imkanıyla, bankaların vereceği düşük faiz krediyle gelsin benim vatandaşım evini oraya kendisi yapsın. Bu, Türkiye'de ayrı bir sıçramayı getirecek. Bu, zemin artı 1 veya sadece zemin; bu şekilde 1 milyon arsayı inşallah vatandaşlarımıza ucuz imkanlarla verme anlayışını getiriyor. Bu konuyla ilgili de iki gün önce bakanımla görüştüm. O da 'biz bütün hazırlıkları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yaptık, hazırız, her an bununla ilgili adımı atabiliriz' dedi. Şu an itibariyle inşallah Bakanlığımızın takibinde bu adımı da atacağız."