Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ye yeni çağrı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, borsada manipülasyon iddialarına ilişkin SPK Başkanının yaptığı açıklamaların ardından "SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Bu adımları acilen atması gerek fakat beklentilerimin bundan daha yüksek olduğunu da hatırlatmak isterim. SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum" paylaşımını yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük yatırımcıyı koruma hamlesi geldi. SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Bu adımları acilen atması gerek fakat beklentilerimin bundan daha yüksek olduğunu da hatırlatmak isterim. SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum!" ifadelerini kullandı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsa manipülasyonu iddialarıyla ilgili ‘şifreli mesajları’ incelediklerini söylemişti.
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