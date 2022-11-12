Soylu'nun yeni hedefi Akşener: 'HDP de PKK da İYİ Parti de aynı çizgiden yürüyor'

12 Kasım 2022 Cumartesi, 16:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Sakarya Salonu'nda düzenlenen "AKP Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Buradaki konuşmasında, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki gerilime değinerek ilginç bir iddiada bulundu.

"HDP DE PKK DA İYİ PARTİ DE AYNI ÇİZGİDEN YÜRÜYÜP GİDİYOR"

"Amerika talimat veriyor, HDP de PKK da İYİ Parti de aynı çizgiden yürüyüp gidiyor" diyen Soylu, "Hiç onların çizgisinden çıkamazlar çünkü ipleri elinde. İstedikleri zaman çekerler. İstedikleri zaman tehdit ederler. İstedikleri zaman içlerinden bir adam çıkartıp tehdit ettirirler. Esir olmuşlarla Türkiye'de siyaset yapılmaz. Türkiye'de Tayyip Erdoğan gibi ipi cebinde gezenlerle siyaset yapılır. Bu ülkeye kendisini adayanlarla siyaset yapıyor. Bu ülke öyle gelişir, büyür, zenginleşir. Bu ülke öyle etrafındaki coğrafyaya kendi değerlerini pekiştirir" ifadelerini kullandı.

AKŞENER VE BULDAN'A: 'İŞLERİ TANTANA YAPMAK'

Buldan ile Akşener için 'tantanacı' ifadesini kullanan Soylu, "Siz ötekilerin birbirleriyle yalandan dalaşmalarına bakmayın. Neymiş? Meral Akşener ile Pervin Buldan birbirleriyle atışıyorlar. Bu neye benzer biliyor musunuz? Neye benzediğini anlatayım. Bu bankaların önünde bazen emekliler eskiden maaş almaya giderlerdi. Tabii dolandırıcılar var orada. Birileriyle kavga edenler güya... 'Tantanacılar' derler bunlara. Öyle tantana yaparlar. Kavga ederler. Yaşlılar, 'Çocuklar yapmayın' dediği andan itibaren para cepten gider. Şimdi bunların işi HDP ile İYİ Parti, Meral Akşener ile Pervin Buldan'ın işi ne biliyor musunuz? Tantana yapmak. Tantana yaparken 'Acaba hangi Ankara belediyesinden ve İstanbul belediyesinden hangi ihaleleri cebimize indireceğiz?' onun hesabını yapıyorlar" dedi.

"PATRONLARI AYNI: AMERİKA"

Soylu, iddialarına şöyle devam etti:

"Başka hiçbir hesapları yok. Buna inanın. Hiç ihalede kavga ettiklerini gördünüz mü? Hiç belediyedeki rantın paylaşımında kavga ettiklerini gördünüz mü? Hiç belediyedeki müdürlüklerde, İstanbul'da, Ankara'da, diğer yerlerde bu rantın paylaşımında, belediyelerdeki müdürlüklerde, yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir kavga ettiklerini gördünüz mü? Hayır. Çünkü neden biliyor musunuz? Bunun da bir sebebi var aslında. Sebebi şu patronları aynı; Amerika."

YİNE LGBTİ+'LARI HEDEF ALDI

Süleyman Soylu, ayrıca LGBTİ+’ları da hedef alarak, "Beni bağışlayın, erkeklerle erkekler evlenecek, kadınlarla kadınlar evlenecek. Tam Kılıçdaroğlu'na göre bir politika" ifadelerini kullandı.

Soylu, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda kültürel terörizm var. Değerlerini unutturmaya çalışılan, dinini unutturmaya çalışılan, birliği unutturulmaya çalışılan, ana baba sevgisi ve aile bağlılığını unutturmaya çalışılan bir terör örgütü propagandası, yıllarca bizden ayırmaya... Tam Avrupa'nın politikası, tam Amerika'nın politikası böl-parçala-yönet, kimliğini değiştir ve başkalaştır. Aynen Türkiye'ye bugün uyguladıkları gibi. Ne olacak? LGBT getirecekler Türkiye'ye. Beni bağışlayın, erkeklerle erkekler evlenecek, kadınlarla kadınlar evlenecek. Tam Kılıçdaroğlu'na göre bir politika. Yazıklar olsun. Bütün değerlerden yoksun. Bütün anlayışlardan yoksun."

"Avrupalının ve Batı'nın gönlüne gireceğim diye neredeyse bütün değerlerimizi başkalaştıracak bir anlayışa dayanan bir politika oluşturmaya çalışıyorlar. Büyükelçiler ne talimat verirlerse, Batı'dan hangi talimatı alırlarsa, hamburger yerken onlara neler söyleniyorsa elbette bunu Türkiye'de örgütlemeye çalışıyorlar. Eğer terörden arındırılmak için kayyum belediyeler görev almamış olsaydı... Bu da bir politika olarak Doğu ve Güneydoğu'nun ve Türkiye'nin huzuru için çok önemli bir süreç ortaya koydu."

"BUGÜN GECENİN 2'SİNE KADAR İNSANLAR HUZUR İÇERİSİNDE GEZİYOR"

İçişleri Bakanı Soylu, "Sadece burada değil, Irak'ın kuzeyinde de Suriye'de de bütün terör bataklıklarını kurutmazsak namerdiz. Onlar Türkiye'yi tanımıyorlar. Onların bu milleti tanımıyorlar. Bugün Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Batman'da, Hakkari'de gecenin saat 12.00'sine, 01.00'ine, 02.00'sine kadar insanlar huzur içerisinde geziyorlar. Çocuklar artık dağa gitmenin hayalini kurmuyorlar. Tayyip Erdoğan'ın da AK Parti'nin de bugün Cumhur İttifakı'nın da yaptığı budur. Siz, Türkiye ve Türkiye'yi yönetmediniz, Türkiye'ye devrim getirdiniz" iddiasında bulundu.