Bakan Bilgin ile TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “Sendikalar ‘8 binin çok üzerine çıkmayın’ dediler” açıklamasına ilişkin konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Ne benim ne benim arkadaşlarımın arasında 8 bin lira mevzu oldu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 22:45
Bakan Bilgin ile TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya!
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Asgari ücretin 8 bin 500 lira olarak açıklanmasının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri sırasında işçi sendikaları başkanlarının kendisine, “8 bin liranın çok üzerinde çıkmayın” dediklerini iddia etmişti. Ardından, "Sendikalar, '8 bin liranın üzerine çıkmayın' mı dediler?" sorusu üzerine Bilgin "Rakamı söylemeyeyim ama '8 binin çok üzerine çıkmayın.' dediler" ifadesini tekrar etmişti.

Konuyla ilgili  Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Bilgin’in sözleri hakkında “Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum” dedi.

“BANA AİT DEĞİL”

”Sayın Bakanı o akşam dinledim. Daha sonra canlı yayında bir daha dinledim” diyen Atalay, sözlerin kendisine ait olmadığını söyledi.

Atalay, ”Ne benim ne benim arkadaşlarımın arasında 8 bin lira mevzu oldu. Ben komisyonu 6 kez topladım, yönetimle her gün beraber olduk. Sayın Bakanımız ayın 20’sinde beni bakanlığa davet etti. Sayın Bakan ve TİSK Başkanı oradaydı. Sayın Bakan’a TÜRK-İŞ’in talebinin 9 bin lira olduğunu, bu rakamın altında olursa masada olmayacağımızı ifade ettim. Sonra sayın Bakanın televizyonda konuşması oldu. Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu meselenin konuşulacak tarafı yok” ifadelerini kullandı.


Ergün Atalay Türk-İş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret

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