Ünal'dan seçim iddiası: AK Parti hızlı dağılma sürecine girecek

15 Ocak 2022 Cumartesi, 09:14

Eski AKP milletvekili, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ömer Ünal, Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42'de Türkiye gündemi ve AKP ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"AK Parti’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?" sorusu üzerine Ünal, “AK Parti ilk seçimde, cumhurbaşkanlığını ve meclis çoğunluğunu kaybettiğinde Anavatan Partisi’nin dağılma sürecinden çok daha hızlı dağılma sürecine girecek. Çünkü menfaati gereği orada olan insanlar, bir dakikada bırakırlar, iki dakika bile düşünmezler. Aktif siyasetçilerden bahsediyorum. Türkiye’de ilk seçimle beraber AK Parti iktidarı kaybettiği andan itibaren dağılma sürecine girer. Bu benim gözlemim. Vatandaşın bize ifade ettiklerini de söyleyeyim, yıllarca AK Parti’ye emek vermiş biri olarak söylüyorum bugün vatandaş ızdırap içinde. Vatandaş artık AK Parti’den bir beklentisinin kalmadığını il ve ilçelerde ifade ediyor. AK Parti artık vatandaşa temas etmiyor ve vatandaşın derdiyle dertlenmiyor” dedi.

"DUYDUĞUMDA ŞOK OLDUM"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Selahattin Demirtaş'ı 'İmralı' vurgusu yaparak hedef aldığı konuşmasına yönelik olarak da şunları söyledi:

“AK Parti grup toplantısında sayın cumhurbaşkanı, bu konuşmayı yaptı. Ben ilk duyduğumda inanın şok oldum. Yani bu sözler inanılır gibi değil. Bu ülkede seçilmişler, ister yerel yönetimlerde olsun, ister milletvekilliğinde olsun ve yürütme erkini ellerinde bulunduran insanların vereceği hesap öncelikli olarak halkınadır, o da seçim zamanları. Ayrıca yargı organları önünde hesap verilir. Yani hesabı soracak olan asıl yargıdır. Yargı nitekim çocuk katili, terörist başı Abdullah Öcalan’a hesabı kesmiş ve ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiştir. Sayın cumhurbaşkanının ifadesini anlamak gerçekten çok zor. Yeni bir algı yaratmaya mı çalışıyor, ben bu açıdan görmek istiyorum. Nihayetinde hatırlarsanız 31 Aralık seçimlerinin hemen akabinde yenilenen İstanbul seçimlerinde yine Abdullah Öcalan üzerinden bir algı yaratmayla ilgili bir mektup okunmuştu ve kardeşi Osman Öcalan TRT ekranlarına çıkarılarak İstanbul seçimleri kazanılmaya çalışılmıştı. Ben yine sayın cumhurbaşkanının böyle bir algı yaratmaya yönelik bir çabanın içinde olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ RANTİYECİLERİ BESLİYOR, FİLDİŞİ KULELERİ’NDEN İNEMEDİLER"

Ünal, "AK Parti’nin halk ile olan ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Konya’da diğer il ve ilçelerde, vatandaşın ayağına giden bir AK Parti milletvekili, belediye başkanı kalmadı, çünkü tepkiden çekiniyorlar. Çiftçi, işçi, esnaf, işveren mağdur. Memnun olan kim? Memnun olan sadece 4 rantiyeci. Faize karşılar ama, rantiyecinin en büyük partisi oldular, rantiyeciyi besliyor AK Parti. Ekmeği 50 kuruş daha ucuza alırım diye saatlerce gidip büfelerin önünde sıra bekliyor vatandaşlar. O zaman AK Partili’lere göre fantezi olsun diye gidiyorlar herhalde o zaman. AK Parti yetkililerin söyledikleri tutarsızlıktır. Fildişi Kuleleri’nden inemediler. Fildişi Kuleleri’nden vatandaşa temas edemiyorlar, vatandaşın dertleriyle dertlenmiyorlar. Vatandaşın derdi ile dertlenen adam bir dakika der ya! Nedir bu ya? Efendim, dövizin köpüğünü aldık. Hala köpürmeye devam ediyor döviz ne yapacağız? Şimdi de enflasyonun köpüğünü alacağız diyor sayın Erdoğan. Enflasyonun köpüğünü sen yapıyorsun! Buradan duysun AK Partili yetkililer ve ekonomi kurmayları. İlerleyen günlerde TÜİK bile bastıramayacaklar o rakamları. Vatandaşın enflasyonu şu an yüzde yetmiş ya da seksenlerin altında değil. Ama AK Partili’ler görmüyor. Onların göreceği günü söyleyeyim mi ben size? İktidardan düştükleri gün 'aa ne oldu?' diyecekler! Bu millet sandıkta gereğini yapacak" sözlerini paylaştı.



