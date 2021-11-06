Yoğun bakımdaki Murat İde'ye ifade almak için polis gönderdiler

06 Kasım 2021 Cumartesi, 09:22

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ yazarı Murat İde, kalp ameliyatı için hastaneye yatırıldı.

Yoğun bakımda yatan İde’nin, daha önce alınmayan bir ifadesini almak için hastaneye polis gönderildiği öğrenildi.

İde'nin yakınlarının tepki gösterdiği polis ekibinin, İYİ Parti yetkililerinin devreye girmesiyle yoğun bakım kapısından ayrıldığı duyuruldu.

Gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran KRT Genel Müdürü, gazeteci Adnan Bulut, yaşananları sosyal medya hesabından "30 yıllık dostum İde canıyla uğraşırken yoğun bakım kapısına polis gelmiş. Gözden kaçtığı için verilmemiş bir ifade nedeniyle savcı polis göndermiş hastaneye. İde’nin eşi ve kızı dehşet içinde yaşananları İYİ Parti yönetimine aktarmış ve gelen telefonla polis hastaneden ayrılmış" diyerek duyurdu.