Zeydan Karalar'dan 'kürsüde tokat' görüntüsüne ilişkin açıklama

Yayınlanma: 10.06.2023 - 20:51

Güncelleme: 10.06.2023 - 20:51

Sosyal medya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görüntülerini konuşuyor. Söz konusu görüntülerde Karalar'ın, birisini yanına çağırıp tokat attığı iddia ediliyor. Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerle ilgili Karalar'dan beklenen açıklama geldi.

Görüntülerde Zeydan Karalar, kürsüde konuşma yaptığı sırada bir kişiyi sinirli bir şekilde yanına çağırarak, "Gel buraya" ifadelerini kullanıyor. O sırada toplantıdaki katılımcılar cep telefonlarıyla bu anları kaydediyor. Çağırdığı kişinin yanına gelmesiyle Karalar'ın kürsüde tokat attığı iddia ediliyor. Görüntüleri çeken kişinin ise, "Vurma, vurma ne vuruyorsun" sözleri duyuluyor.

KARALAR'DAN AÇIKLAMA

Görüntülerle ilgili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Karalar paylaşımına, "Her gün iftira, her gün montaj… Siz bu palavralarla Adana delikanlısını yıkabilir misiniz? 45 yıllık can gardaşıma tokat atmışım. Dinleyin de tokadı görün:)" notunu düştü.

Karalar'ın paylaştığı videoda, kendisine tokat atıldığı öne sürülen kişi yaşananların bir şaka olduğunu belirterek, "Böyle bir şey mümkün değil. Yalan dolan" ifadelerini kullandı.