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Zile Belediyesi'ndeki seçimlere mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Zile Belediyesi'ndeki seçimlere mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

17.06.2026 16:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Zile Belediyesi'ndeki seçimlere mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Tokat'ın Zile ilçesinde, AKP ve MHP’nin belediye meclisinde yapılan komisyon, encümen ve başkan vekilliği seçimlerinde hukuka aykırılıklar bulunduğunu belirterek yaptıkları itirazda, Tokat İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
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Tokat'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye yönetiminde olduğu Zile ilçesinde yapılan başkan vekilliği ve encümen seçimleriyle ilgili olarak mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

AKP ve MHP’nin belediye meclisinde yapılan komisyon, encümen ve başkan vekilliği seçimlerinde "hukuka aykırılıklar bulunduğunu" belirterek yaptıkları itirazda, Tokat İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Karar sonrası Zile Adalet Sarayı önünde bir araya gelen AKP Zile İlçe Başkanı Ahmet Öcbe, MHP Zile İlçe Başkanı Ahmet Ziraatçı ve belediye meclis üyeleri basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan MHP Belediye Meclis Üyesi Avukat Şamil Dağıstanlıoğlu, nisan ayında yapılan seçimlerde meclis çoğunluğu kullanılarak hukuka aykırı işlemler tesis edildiğini öne sürdü. Dağıstanlıoğlu, "MHP ve AK Parti gruplarının ortak adayları lehine kullanılan oyların bir kısmı hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın geçersiz sayılmıştır. Komisyonlarda ise meclisteki siyasi dağılım gözetilmeyerek muhalefetin temsil hakkı kısıtlanmıştır. Seçimlerin yapıldığı anda tarafımca meclis tutanağı tutulmuş ve yasal haklarımızı kullanarak konuyu yargıya taşımış bulunmaktayız. Bugün gelinen noktada mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Yaşanan sürecin görevi kötüye kullanma suçu yönünden de incelenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

AKP İlçe Başkanı Avukat Ahmet Öcbe ise mahkeme kararının gerekçeleriyle iddia edilen keyfiliği ortaya koyduğunu savunarak "Cumhur İttifakı avukat vekili olarak suç duyurusunda da bulunduk. Divan yetkilileri ve belediye başkanı ile ilgili tahkikat yürütülmektedir. Bu süreçten sonra belediye meclisinde oluşturulan komisyonların hiçbirisinin geçerliliği bulunmamaktadır. Bizim asıl amacımız, seçmenin iradesinin sağlıklı, hukuka uygun bir şekilde uygulanmasıdır. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın ve belediye yetkililerinin İdare Mahkemesi kararına uyarak söz konusu belediye gündem maddeleri ile olağanüstü bir toplantı yapmasını bekliyoruz" diye konuştu. 

İlgili Konular: #tokat

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