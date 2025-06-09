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Clement Lenglet, resmen Atletico'da!

Clement Lenglet, resmen Atletico'da!

9.06.2025 17:51:00
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Haber Merkezi
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Clement Lenglet, resmen Atletico'da!

Barcelona ile sözleşmesini fesheden Clement Lenglet, geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Atletico Madrid'e kalıcı olarak transfer oldu.

Barcelona ve Fransız stoper Clement Lenglet, karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmelerini feshetti. Katalan kulübünden yapılan açıklamada, oyuncuya bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.


Aynı saatlerde gelen ikinci açıklama ise Lenglet'in yeni adresini netleştirdi: 2024/25 sezonunu kiralık olarak geçirdiği Atletico Madrid, Fransız savunmacının bonservisini aldı. Diego Simeone'nin sistemine kısa sürede adapte olan Lenglet, gösterdiği istikrarlı performansla kalıcı bir sözleşmeye imza attı.


Atletico Madrid yaptığı açıklamada Lenglet ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

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