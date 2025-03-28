Galatasaray'da Roland Sallai gelişmesi!

Galatasaray'da ağrıları olan Roland Sallai, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmana katılmadı.

Galatasaray'da Roland Sallai gelişmesi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 19:35

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sporx'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılarda ağrıları bulunan Roland Sallai, Beşiktaş derbisi öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

27 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ülkesi Macaristan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı ile oynadığı maçlarda da forma giyememişti.

Galatasaray'da bu sezon 24 maçta süre bulan Roland Sallai, 3 kez gol sevinci yaşadı.


Etiketler: #Roland Sallai #galatasaray #antrenman

İlgili Haberler

Galatasaray'da derbi öncesi Davinson Sanchez gelişmesi!

Galatasaray'da derbi öncesi Davinson Sanchez gelişmesi!
Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında flaş iddia: TFF'nin planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında flaş iddia: TFF'nin planı ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler