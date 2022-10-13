Alman kulübü Arda Güler için pusuda bekliyor

Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yaptığı sözleşme 3 yıllık. Sözleşmenin ilk yılında serbest kalma bedeli 20 milyon Euro. İkinci yılında bu rakam 25 milyon Euro'ya çıkıyor. Son sezonda ise serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olacak.