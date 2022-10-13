Alman kulübü Arda Güler için pusuda bekliyor

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 17:15
<p>Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Avrupa'daki talipleri bir bir artıyor. Son olarak Bundesliga ekibi Wolfsburg, Arda'nın sözleşmesindeki özel madde için bekleyişe geçti.</p>

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Avrupa'daki talipleri bir bir artıyor. Son olarak Bundesliga ekibi Wolfsburg, Arda'nın sözleşmesindeki özel madde için bekleyişe geçti.

<p><strong>Türkiye Gazetesi'</strong>nin haberine göre, oyuncunun gelişimini yakından takip eden Bundesliga ekibi Wolfsburg, 17 yaşındaki yıldızın sözleşmesindeki maddeyi değerlendirerek transferi noktalamak istiyor. </p>

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, oyuncunun gelişimini yakından takip eden Bundesliga ekibi Wolfsburg, 17 yaşındaki yıldızın sözleşmesindeki maddeyi değerlendirerek transferi noktalamak istiyor. 

<p>Arda için ilk 11'de oynama şartlarının bulunduğu bir sözleşmeyi hazır tutan Wolfsburg cephesi futbolcuya ve ailesine menajerler vasıtasıyla haber yolluyor.</p>

Arda için ilk 11'de oynama şartlarının bulunduğu bir sözleşmeyi hazır tutan Wolfsburg cephesi futbolcuya ve ailesine menajerler vasıtasıyla haber yolluyor.

<p>Wolfsburg'un teknik direktörü Niko Kovac'ın çok beğendiği Arda Güler'i kadrosunda görmek istediği ve bu nedenle kulüpten tetikte beklemesi gerektiğini iletti. Eğer Arda Güler sözleşmesinde bulunan 1500 dakika oynama şartını gerçekleştiremezse serbest kalma bedeli 5 milyon Euro'ya düşecek.</p>

Wolfsburg'un teknik direktörü Niko Kovac'ın çok beğendiği Arda Güler'i kadrosunda görmek istediği ve bu nedenle kulüpten tetikte beklemesi gerektiğini iletti. Eğer Arda Güler sözleşmesinde bulunan 1500 dakika oynama şartını gerçekleştiremezse serbest kalma bedeli 5 milyon Euro'ya düşecek.

<p>Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yaptığı sözleşme 3 yıllık. Sözleşmenin ilk yılında serbest kalma bedeli 20 milyon Euro. İkinci yılında bu rakam 25 milyon Euro'ya çıkıyor. Son sezonda ise serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olacak. </p>

Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yaptığı sözleşme 3 yıllık. Sözleşmenin ilk yılında serbest kalma bedeli 20 milyon Euro. İkinci yılında bu rakam 25 milyon Euro'ya çıkıyor. Son sezonda ise serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olacak. 

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