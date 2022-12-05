Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na İtalyan kancası: Babası ilk teklifi duyurdu

PEREIRA DÖNEMİNDE PARLADI

Fenerbahçe'nin 2018 yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, özellikle Vitor Pereira ile birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Fenerbahçe'ye ofansif orta saha oyuncusu olarak transfer olan Ferdi, bir anda sağ ve sol bek olarak kendini kanıtladı.