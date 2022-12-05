Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na İtalyan kancası: Babası ilk teklifi duyurdu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun transferiyle ilgili La Gazzetta dello Sport'a konuştu.
"NAPOLI VE MILAN TEMAS KURDU"
Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi için Napoli ve Milan bizimle temas kurdu. Böylesine büyük kulüplerin Ferdi ile ilgilenmesi gerçekten gurur verici" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE YEŞİL IŞIK YAKARSA..."
"Önceliğimiz hala Fenerbahçe" diyen Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyor. Fenerbahçe bize transfer için yeşil ışık yakarsa transfer piyasasındaki teklifleri değerlendirmeye alırız" açıklamasını yaptı.
OCAK AYINDA PAZARLIK
İtalya'daki haberin ayrıntısında, Milan'ın Fenerbahçe'nin kapısını ocak ayında çalacağı çünkü yaz aylarında Ferdi'nin değerinin daha da artabileceği ve Napoli'nin transferde daha güçlü hale gelebileceği belirtildi.
İLK TEKLİF: 12 MİLYON EURO
Haberde Ferdi için Milan'ın 12 milyon Euro'luk bir teklif ile pazarlıklara başlayacağı ancak Fenerbahçe'nin daha büyük bir talebinin olacağı da vurgulandı.
PEREIRA DÖNEMİNDE PARLADI
Fenerbahçe'nin 2018 yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, özellikle Vitor Pereira ile birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Fenerbahçe'ye ofansif orta saha oyuncusu olarak transfer olan Ferdi, bir anda sağ ve sol bek olarak kendini kanıtladı.
2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Fenerbahçe'nin 2026'ya kadar sözleşme uzattığı Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 26 maça çıktı ve 2 asist yaptı
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