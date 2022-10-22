Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Altay Bayındır uyarısı

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2022 Cumartesi, 13:36
<p>Fenerbahçe’de son maçlarda en fazla konuşulan isimlerden olan kaleci Altay Bayındır’ın en büyük destekçisi teknik direktör Jorge Jesus oldu.</p>

Fenerbahçe’de son maçlarda en fazla konuşulan isimlerden olan kaleci Altay Bayındır’ın en büyük destekçisi teknik direktör Jorge Jesus oldu.

<p><strong>SONUNA KADAR GÜVENİYOR</strong></p> <p>Özellikle deplasmandaki son Ankaragücü maçı sonrası bugün Kadıköy’de yapılacak Başakşehir mücadelesi için Altay’a destek bekleyen Jesus, kaptanına ve kalecisine sonuna kadar güveniyor.</p>

SONUNA KADAR GÜVENİYOR

Özellikle deplasmandaki son Ankaragücü maçı sonrası bugün Kadıköy’de yapılacak Başakşehir mücadelesi için Altay’a destek bekleyen Jesus, kaptanına ve kalecisine sonuna kadar güveniyor.

<p><strong>JORGE JESUS UYARDI</strong></p> <p>Milliyet'in haberine göre, 2 hafta önce Karagümrük maçında gollerden sonra kendisine giden savunma oyuncularına maç içinde kızan Portekizli çalıştırıcı daha sonra toplantılarda bu duruma açıklık getirdi. Jesus, takıma yönelik konuşmasında goller yenirken esas olarak savunma arkasına atılan toplarda tüm takımın hata yaptığını bu nedenle atılan gollerden sonra Altay’a gidilmesine gerek olmadığını bildirdi.</p>

JORGE JESUS UYARDI

Milliyet'in haberine göre, 2 hafta önce Karagümrük maçında gollerden sonra kendisine giden savunma oyuncularına maç içinde kızan Portekizli çalıştırıcı daha sonra toplantılarda bu duruma açıklık getirdi. Jesus, takıma yönelik konuşmasında goller yenirken esas olarak savunma arkasına atılan toplarda tüm takımın hata yaptığını bu nedenle atılan gollerden sonra Altay’a gidilmesine gerek olmadığını bildirdi.

<p><strong>ALTAY BAYINDIR'A MORAL</strong></p> <p>Takımın oyun tarzı nedeniyle savunma arkasında boşluklar olabiliyor. Defans çizgisi önde kurulduğu için savunma arkasına sarkan toplarda rakip kalecilerle karşı karşıya kalıyor. Bu yüzden Jorge Jesus, Altay Bayındır’dan ziyade öncelikli olarak hatanın takımda olduğunu vurguluyor. Altay’la da sık sık görüşmeler yapan deneyimli çalıştırıcı, genç öğrencisine moralini bozmamasını ve çok yetenekli olduğunu söylüyor.</p>

ALTAY BAYINDIR'A MORAL

Takımın oyun tarzı nedeniyle savunma arkasında boşluklar olabiliyor. Defans çizgisi önde kurulduğu için savunma arkasına sarkan toplarda rakip kalecilerle karşı karşıya kalıyor. Bu yüzden Jorge Jesus, Altay Bayındır’dan ziyade öncelikli olarak hatanın takımda olduğunu vurguluyor. Altay’la da sık sık görüşmeler yapan deneyimli çalıştırıcı, genç öğrencisine moralini bozmamasını ve çok yetenekli olduğunu söylüyor.

<p><strong>GEÇMİŞ ÖRNEKLER</strong></p> <p>Jesus, daha önce görev yaptığı Benfica, Sporting ve Flamengo takımlarında da kalecilerin benzer sıkıntıları yaşadığını, bu nedenle yenilen gollerde kendini suçlamaması gerektiğini Altay’a iletiyor. Fenerbahçe’nin hocası, bireysellikten daha çok kazanırken de kaybederken de takım vurgusunun öne çıkması gerektiğine inanıyor.</p>

GEÇMİŞ ÖRNEKLER

Jesus, daha önce görev yaptığı Benfica, Sporting ve Flamengo takımlarında da kalecilerin benzer sıkıntıları yaşadığını, bu nedenle yenilen gollerde kendini suçlamaması gerektiğini Altay’a iletiyor. Fenerbahçe’nin hocası, bireysellikten daha çok kazanırken de kaybederken de takım vurgusunun öne çıkması gerektiğine inanıyor.

fenerbahçe jorge jesus altay bayındır

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler