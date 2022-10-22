Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Altay Bayındır uyarısı

GEÇMİŞ ÖRNEKLER

Jesus, daha önce görev yaptığı Benfica, Sporting ve Flamengo takımlarında da kalecilerin benzer sıkıntıları yaşadığını, bu nedenle yenilen gollerde kendini suçlamaması gerektiğini Altay’a iletiyor. Fenerbahçe’nin hocası, bireysellikten daha çok kazanırken de kaybederken de takım vurgusunun öne çıkması gerektiğine inanıyor.