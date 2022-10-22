Jorge Jesus’la futbolda, Dimitris Itoudis’le basketbolda: Dört dörtlük Fenerbahçe

Fenerbahçe Spor Kulübü iki kulvarda başarılı bir performans gösteriyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki futbol takımı, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. Yunan koç Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko ise Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de namağlup durumda.

Hilmi Türkay
22 Ekim 2022 Cumartesi, 10:26
Jorge Jesus’la futbolda, Dimitris Itoudis’le basketbolda: Dört dörtlük Fenerbahçe
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Fenerbahçe futbol ve basketboldaki başarılı sonuçlarıyla göz kamaştırıyor. İki branşta sezona yeni teknik ekipler ve oyuncularla başlayan Sarı Lacivertliler hem Türkiye’de hem de Avrupa’da adından söz ettiriyor.

Jorge Jesus yönetimindeki futbol takımı, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 4 maçın sonunda lider konumda ve gruptan çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe 28 kezle en çok gol atan takım olduğu Süper Lig’de de liderin sadece 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO NAMAĞLUP

Yeni sezona başantrenör Dimitris Itoudis idaresinde başlayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Türkiye ve Avrupa kulvarında iddiasını ispatladı. Sarı-Lacivertliler, Euroleague’de oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, yenilenen kadrosuyla Bayern Münih’i 74-62, Maccabi’yi 86-71, Asvel’i 84-63 ve Valencia’yı 79-77 mağlup etti. Kanarya Türkiye Ligi’nde de yoluna 3’te 3’le devam ediyor.  


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