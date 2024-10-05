Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2024 Cumartesi, 09:27
Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.

Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Rıza Çalımbay'ın ekibi Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den şifreli olarak yayımlanacak.

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