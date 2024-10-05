Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Rıza Çalımbay'ın ekibi Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den şifreli olarak yayımlanacak.
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