Kamerun'da 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 15:59
<p>"Yılmaz Aslanlar" lakaplı Kamerun futbol milli takımı, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanırken başkent Yaounde'deki cadde ve sokaklarda çocuklar ve gençler, top oynayarak eğleniyor. </p>

"Yılmaz Aslanlar" lakaplı Kamerun futbol milli takımı, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanırken başkent Yaounde'deki cadde ve sokaklarda çocuklar ve gençler, top oynayarak eğleniyor. 

<p>Kamerun takımı, Dünya Kupası'nda G Grubu'nda olan Brezilya, Sırbistan ve İsviçre takımlarıyla karşılaşacak. </p>

Kamerun takımı, Dünya Kupası'nda G Grubu'nda olan Brezilya, Sırbistan ve İsviçre takımlarıyla karşılaşacak. 

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