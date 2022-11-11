Kamerun'da 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı
"Yılmaz Aslanlar" lakaplı Kamerun futbol milli takımı, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanırken başkent Yaounde'deki cadde ve sokaklarda çocuklar ve gençler, top oynayarak eğleniyor.
Kamerun takımı, Dünya Kupası'nda G Grubu'nda olan Brezilya, Sırbistan ve İsviçre takımlarıyla karşılaşacak.
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