Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2022 Pazartesi, 12:03
<p>Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala başkent Doha'da kupa heyecanı hissedilmeye başlandı. </p>

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala başkent Doha'da kupa heyecanı hissedilmeye başlandı. 

<p>Doha'ya gelen taraftarlar, başkentin önemli mekanlarını gezdi</p>

Doha'ya gelen taraftarlar, başkentin önemli mekanlarını gezdi

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