Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı
Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala başkent Doha'da kupa heyecanı hissedilmeye başlandı.
Doha'ya gelen taraftarlar, başkentin önemli mekanlarını gezdi
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