Mauro Icardi'den sürpriz paylaşım!

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 11:46
<p>Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) transfer ettiği yıldız futbolcu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.</p>

Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) transfer ettiği yıldız futbolcu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.

<p>Wanda Nara ile yaşadığı sürecin ardından ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi'den sürpriz bir paylaşım geldi.</p>

Wanda Nara ile yaşadığı sürecin ardından ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi'den sürpriz bir paylaşım geldi.

<p>29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, <strong>"Mutlu biri olarak geri dönüyorum"</strong> ifadelerini kullandı. </p> <p>Icardi'nin, bu paylaşımı Wanda Nara ile barıştığı şeklinde yorumlandı.</p>

29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mutlu biri olarak geri dönüyorum" ifadelerini kullandı. 

Icardi'nin, bu paylaşımı Wanda Nara ile barıştığı şeklinde yorumlandı.

<p>Milli arada Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü atan Icardi, Adana Demirspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı.</p>

Milli arada Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü atan Icardi, Adana Demirspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı.

<p>Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray'da hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Mauro Icardi'nin Arjantin'e gittiği ortaya çıkmıştı.</p>

Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray'da hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Mauro Icardi'nin Arjantin'e gittiği ortaya çıkmıştı.

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