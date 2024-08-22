Okan Buruk'tan hakem tepkisi: 'Beni rahatsız etti'

"KÖTÜ BİR GOLLE MAÇA MORALSİZ BAŞLADIK"

"Çok erken bir gol yedik, yaptığımız bir hata... Oradan bir geçiş yedik ve kötü bir golle biraz moralsiz başladık. İlk yarının sonunda ikinci golü yedik. İkinci yarının başında Ziyech ile başladık. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Batshuayi hamlesi geldi devamında. Kendi kalitemizi doğru bir şekilde ortaya koyarsak rakibe karşı çok rahat bir şekilde pozisyona girebileceğimizi gördük."