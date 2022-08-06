Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus yorumu!

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:25
<p>Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5'da Fenerbahçe ile ilgili çok özel yorumlarda bulundu.</p> <p>İşte o yorumlar...</p>

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5'da Fenerbahçe ile ilgili çok özel yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlar...

<p><strong>"ÇOK FARKLI BİR TEKNİK ADAM GELDİ"</strong></p> <p>"Fenerbahçe Pereira ile 3'lü oynayamaz demiştim. Sistem oyuncuya göre ayarlanır. Çok farklı bir teknik direktör geldi Türkiye'ye. Fenerbahçe top ayağına geldiğinde 3'lü savunma oynuyor. Top rakibe geçince 4'lü savunmaya geçiyor. Çok farklı bir taktik anlayışı var. Bazı taktikler cevher yaratır, bazı taktikler de oyuncuyu bitirir."</p>

"ÇOK FARKLI BİR TEKNİK ADAM GELDİ"

"Fenerbahçe Pereira ile 3'lü oynayamaz demiştim. Sistem oyuncuya göre ayarlanır. Çok farklı bir teknik direktör geldi Türkiye'ye. Fenerbahçe top ayağına geldiğinde 3'lü savunma oynuyor. Top rakibe geçince 4'lü savunmaya geçiyor. Çok farklı bir taktik anlayışı var. Bazı taktikler cevher yaratır, bazı taktikler de oyuncuyu bitirir."

<p><strong>"FENERBAHÇE İÇİN SABIR LAZIM"</strong></p> <p>"Fenerbahçe için sabır lazım. Orta sahada Arao'yu oynatacak. Zorunluluk dışında Crespo'yu kimse beklemesin. Oyuncular şu anda sınavdan geçiyor. Sabır lazım. Futbolda taktik önemli."</p>

"FENERBAHÇE İÇİN SABIR LAZIM"

"Fenerbahçe için sabır lazım. Orta sahada Arao'yu oynatacak. Zorunluluk dışında Crespo'yu kimse beklemesin. Oyuncular şu anda sınavdan geçiyor. Sabır lazım. Futbolda taktik önemli."

<p><strong>"KIM'İN SATILMASI MECBURİYETTİ"</strong></p> <p>"Kim'in satılması mecburiyetti. Oyuncu bir basamak olarak gördü Napoli'yi. Çok değerli bir oyuncuydu. Jesus kim giderse gitsin ama o gitmesin derdi. Ama şartlar öyle gerekti. "</p>

"KIM'İN SATILMASI MECBURİYETTİ"

"Kim'in satılması mecburiyetti. Oyuncu bir basamak olarak gördü Napoli'yi. Çok değerli bir oyuncuydu. Jesus kim giderse gitsin ama o gitmesin derdi. Ama şartlar öyle gerekti. "

<p><strong>"ÇOK FARKLI BİR KARAKTERE DÖNÜŞÜYOR"</strong></p> <p>"Serdar Dursun gitmek istiyor olabilir. Jesus da göndermek istiyordur belki ama joker olmak istemiyor artık. Fenerbahçe çok farklı bir karaktere dönüşüyor. Jesus, çok farklı bir lige geldi. Ligimiz biraz daha Portekiz Ligi'ne kayabilir."</p>

"ÇOK FARKLI BİR KARAKTERE DÖNÜŞÜYOR"

"Serdar Dursun gitmek istiyor olabilir. Jesus da göndermek istiyordur belki ama joker olmak istemiyor artık. Fenerbahçe çok farklı bir karaktere dönüşüyor. Jesus, çok farklı bir lige geldi. Ligimiz biraz daha Portekiz Ligi'ne kayabilir."

<p><strong>"BU SEZON KOPMA OLMAZ"</strong></p> <p>"Galatasaray şampiyonluğa aday bir teknik adam aldı. Joao Pedro'yu çok istiyordu Okan Buruk. Drogba, Elmander tarzı çif santrfor oynatmak istiyor. Bu sezon güzel bir lig olacak. Ben kopma olacağını düşünmüyorum. Ben büyük kulüplerimizin çarşamba pazar oynamasından yanayım."</p>

"BU SEZON KOPMA OLMAZ"

"Galatasaray şampiyonluğa aday bir teknik adam aldı. Joao Pedro'yu çok istiyordu Okan Buruk. Drogba, Elmander tarzı çif santrfor oynatmak istiyor. Bu sezon güzel bir lig olacak. Ben kopma olacağını düşünmüyorum. Ben büyük kulüplerimizin çarşamba pazar oynamasından yanayım."

<p><strong>"AVRUPA'DA OLMAMALARI DEZAVANTAJ"</strong></p> <p>"Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa'da yok bu avantaj diyebilirler ama ben dezavantaj olarak görüyorum. Fenerbahçeliler çok arzulu iki maçı full çekti. Oyuncunun tahrikinden dolayı Fenerbahçe taraftarı doğru olmasa da Putin tezahüratı yaptı. CSKA ile oynansaydı Ukrayna lehine olurdu bu. Yine de ucuz atlattık."</p>

"AVRUPA'DA OLMAMALARI DEZAVANTAJ"

"Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa'da yok bu avantaj diyebilirler ama ben dezavantaj olarak görüyorum. Fenerbahçeliler çok arzulu iki maçı full çekti. Oyuncunun tahrikinden dolayı Fenerbahçe taraftarı doğru olmasa da Putin tezahüratı yaptı. CSKA ile oynansaydı Ukrayna lehine olurdu bu. Yine de ucuz atlattık."

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