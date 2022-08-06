Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus yorumu!

"AVRUPA'DA OLMAMALARI DEZAVANTAJ"

"Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa'da yok bu avantaj diyebilirler ama ben dezavantaj olarak görüyorum. Fenerbahçeliler çok arzulu iki maçı full çekti. Oyuncunun tahrikinden dolayı Fenerbahçe taraftarı doğru olmasa da Putin tezahüratı yaptı. CSKA ile oynansaydı Ukrayna lehine olurdu bu. Yine de ucuz atlattık."