Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus yorumu!
"ÇOK FARKLI BİR TEKNİK ADAM GELDİ"
"Fenerbahçe Pereira ile 3'lü oynayamaz demiştim. Sistem oyuncuya göre ayarlanır. Çok farklı bir teknik direktör geldi Türkiye'ye. Fenerbahçe top ayağına geldiğinde 3'lü savunma oynuyor. Top rakibe geçince 4'lü savunmaya geçiyor. Çok farklı bir taktik anlayışı var. Bazı taktikler cevher yaratır, bazı taktikler de oyuncuyu bitirir."
"AVRUPA'DA OLMAMALARI DEZAVANTAJ"
"Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa'da yok bu avantaj diyebilirler ama ben dezavantaj olarak görüyorum. Fenerbahçeliler çok arzulu iki maçı full çekti. Oyuncunun tahrikinden dolayı Fenerbahçe taraftarı doğru olmasa da Putin tezahüratı yaptı. CSKA ile oynansaydı Ukrayna lehine olurdu bu. Yine de ucuz atlattık."
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